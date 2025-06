Jak sztuczna inteligencja zmienia organizację eventów firmowych i wspiera budowanie zespołów

Redakcja

Jeszcze do niedawna organizacja firmowego eventu wiązała się z wieloma godzinami planowania, telefonami, plikami w Excelu i dziesiątkami maili.



Dlaczego w ogóle organizować eventy dla pracowników?

Spersonalizowany event to dziś standard

Mniej chaosu, więcej jakości



AI nie wyręczy ludzi - ale da im więcej przestrzeni

Dziś coraz więcej firm sięga po AI, by ten proces uprościć i jednocześnie lepiej dostosować wydarzenie do potrzeb pracowników. Sztuczna inteligencja nie jest już futurystycznym konceptem - to realne narzędzie, które działa tu i teraz.Dobrze przygotowane wydarzenie firmowe to coś więcej niż wspólny obiad. To okazja do budowania zaufania, poprawy komunikacji i wzmacniania relacji w zespole. Z badań wynika, że firmy regularnie organizujące spotkania integracyjne notują wyższą satysfakcję pracowników i niższą rotację kadry. W czasach pracy zdalnej i hybrydowej takie wydarzenia są często jedynym momentem na realne, bezpośrednie spotkanie.Sztuczna inteligencja wspiera organizatorów na różnych etapach przygotowań:● planowanie - AI analizuje dane z poprzednich wydarzeń i preferencje pracowników, proponując optymalną datę, miejsce i formę eventu.● komunikacja - przypomnienia, zaproszenia, formularze zgłoszeniowe? Wszystko może działać szybciej i sprawniej.● agenda - algorytmy podpowiadają harmonogram dopasowany do konkretnej grupy (np. bardziej aktywnej lub stawiającej na relaks).● feedback - po wydarzeniu AI wysyła ankiety i analizuje wyniki, pokazując, co działało najlepiej, a co warto zmienić następnym razem.- mówi Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy.Uczestnicy oczekują, że wydarzenie będzie skrojone na miarę. AI pozwala łatwo dopasować menu, aktywności czy muzykę. W przypadku większych firm można zaprojektować różne ścieżki udziału - jeden zespół pójdzie do escape roomu, inny wybierze relaks przy planszówkach, jeszcze inny zdecyduje się na aktywność w terenie."Analizując dane, unikamy powtarzalnych schematów. Dzięki temu wydarzenia naprawdę angażują ludzi" - dodaje Hoc-Kopiej.Kto organizował kiedyś event firmowy, ten wie, jak łatwo coś może pójść nie tak. AI pomaga ograniczyć błędy, porządkuje logistykę i usprawnia komunikację między HR-em, firmą eventową a uczestnikami. Automatyzacja pozwala skupić się na jakości wydarzenia, a nie na gaszeniu technicznych pożarów.Sztuczna inteligencja nie zastąpi kreatywnych pomysłów, nie nawiąże relacji za organizatora i nie stworzy atmosfery. Ale przejmie żmudne, powtarzalne zadania. Dla firm, które organizują po kilka eventów rocznie, to ogromna zmiana: mniej stresu, większa efektywność i lepsze rezultaty.