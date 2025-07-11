Bonusy i inspiracje dla przedsiębiorców od Orange - darmowe wsparcie IT, gigabajty i wiedza o AI

Redakcja

Klienci biznesowi Orange mogą w lipcu skorzystać z nowych bonusów dostępnych w aplikacji Mój Orange.

Wsparcie IT za darmo przez 30 dni

10 GB internetu dla klientów spoza Planów Firmowych

AI w małej firmie - poradnik z rabatem

Operator oferuje bezpłatne testowanie usługi Wsparcie IT, dodatkowe 10 GB internetu lub rabat na smartfony Motorola, a także wideopodcast o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w małym biznesie.Jednoosobowe firmy i przedsiębiorcy mogą aktywować w aplikacji usługę Wsparcie IT - przez pierwszy miesiąc jest ona dostępna bez opłat. Po okresie próbnym koszt wynosi 15 zł + VAT miesięcznie. Orange przypomni o końcu okresu próbnego SMS-em - użytkownik może zrezygnować w każdej chwili przez aplikację, konto internetowe lub wiadomość zwrotną.Firmy, które nie korzystają z planów biznesowych, mogą odebrać 10 GB internetu za darmo - pakiet jest jednorazowy, ważny przez 30 dni i można przypisać go do dowolnego numeru w firmie.Orange i Motorola przygotowały też wideopodcast o wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) w małym biznesie. Omawiane są praktyczne zastosowania AI m.in. w planowaniu, marketingu i tworzeniu treści. Dostęp do materiału wymaga zalogowania się do aplikacji Mój Orange.W aplikacji dostępny jest również kod rabatowy 150 zł na zakup dowolnego smartfona Motorola.