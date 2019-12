Już 85 proc. Polaków płaci rachunki elektroniczne

Łukasz Szewczyk

W ciągu ostatnich czterech lat znacznie wzrosło zainteresowanie elektronicznymi formami płatności. W ten sposób swoje należności reguluje 85 proc. konsumentów - wynika z badania Autopay Research "Jak płacimy rachunki". To dla nich przede wszystkim duża wygoda. Co szósty Polak opłaca swoje rachunki na poczcie lub w punktach dostawców usług.

- mówi agencji Newseria Biznes Sylwia Frydel, ekspertka Blue Media.Z elektronicznych biur obsługi klienta korzysta 7 proc. płacących online. Znacznie częściej zlecamy przelewy elektroniczne (78 proc.), ale też korzystamy z polecenia przelewu - zarówno online, jak i w stacjonarnych punktach (12 proc.).- dodaje Sylwia Frydel.Z badania Autopay Research, marki należącej do Blue Media, wynika, że coraz rzadziej zwlekamy z zapłatą należności do ostatniej chwili. Robi tak jedynie co piąte gospodarstwo domowe. Ten nawyk jest bardziej charakterystycznym dla starszych konsumentów. To młodzi ludzie nie mają w zwyczaju odwlekać zapłaty.- tłumaczy ekspertka Blue Media.Tutaj istotna jest również płeć. Kobietom częściej zdarza się przekroczyć termin zapłaty. Mężczyźni z kolei, choć bardziej uważni, rzadziej zajmują się gospodarstwem domowym. Te proporcje jednak powoli się zmieniają - z roku na rok rośnie bowiem liczba panów opłacających rachunki. W tym roku robił to już co trzeci mężczyzna, a w 2016 roku - co czwarty.Jednak prawie połowie badanych zdarzyło się zapomnieć o mijającym terminie zapłaty.- dodaje Sylwia Frydel.13 proc. Polaków nie pamięta, czy kiedykolwiek nie uregulowało należności na czas.