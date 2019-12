"8:10". Nowy, codzienny podcast Gazety Wyborczej

Łukasz Szewczyk

W poniedziałek (16 grudnia 2019 roku) swoją premierę miał podcast Gazety Wyborczej pod tytułem "8:10". W kolejnych odcinkach dziennikarze Gazety Wyborczej i Wyborcza.pl będą komentować najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie, polecać wydarzenia kulturalne oraz opowiadać o swoich tekstach.

W premierowym wydaniu "8:10" Bartosz T. Wieliński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej rozmawia z Donaldem Tuskiem o tym, dlaczego były premier nie kandyduje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Tusk mówi o szansach Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na zwycięstwo z Andrzejem Dudą i trochę oburza się na porównanie Platformy Obywatelskiej z Unią Wolności. Opowiada też o swoich starciach z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel. A także o życzliwości, jaką okazywał mu jako imiennikowi prezydent Donald Trump."8:10", czyli nowy podcast "Gazety Wyborczej" to wyjątkowa okazja, by o wydarzeniach, zjawiskach i ludziach opisywanych na łamach dziennika nie tylko przeczytać, ale i usłyszeć.W kolejnych odcinkach "8:10" dziennikarze "Gazety Wyborczej" będą opowiadać historię na jeden temat - m.in. o reportażach publikowanych w "Dużym Formacie" i "Wysokich Obcasach", najciekawszych materiałach magazynu "Ale Historia!", a także o istotnych wydarzeniach w Polsce i na świecie.W gronie prowadzących "8:10" znajdą się: Michał Nogaś, Dorota Wysocka-Schnepf, Bartosz Wieliński, Paulina Reiter, Monika Tutak-Goll, Paula Szewczyk, Kamila Kalińczak, Natalia Szostak, Maciej Czarnecki, Paweł Hekman, Jarosław Kopeć, Martyna Turska i inni.Wydawczynią podcastu jest Martyna Turska.Nowe odcinki podcastu będą dostępne od poniedziałku do piątku od godz. 8:10 na Wyborcza.pl i w aplikacji mobilnej "Gazety Wyborczej". Będzie ich można słuchać także na platformie podcastowej TOK FM, na platformie YouTube, a także na najpopularniejszych platformach streamingowych dostępnych w Polsce.