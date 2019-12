Ruszył nowy player Chillizet

Łukasz Szewczyk

Chillizet można już posłuchać na nowej stronie z contentem audio.

Dzięki nowemu, funkcjonalnemu playerowi, pod adresem, player.chillizet.pl można słuchać radia na żywo oraz dostępnych na życzenie podcastów audycji autorskich. Wśród nich m.in. "Passent pasuje" Agaty Passent, czyli rzecz o książkach i ich autorach, "Szczypta Chilli", w których Dominika Biegańska zabiera słuchaczy w podróż do kulinarnego świata, "Cztery strony piękna" Kaliny Ben Sira dla interesujących się nowościami ze świata urody czy "Spokój w wielkim mieście", w którym Natasza Kotarska i jej goście inspirują do weekendowej regeneracji i szukają różnych sposobów na relaks. Osoby, które mają ochotę na posłuchanie dobrej, relaksującej muzyki, mogą włączyć jeden z kanałów muzycznych m.in.: "Chillizet African Therapy", "Chillizet World Jazz", "Chillizet Jazz", "Chillizet Soul", "Chillizet Covers" lub "Chillizet Ladies".- mówi Tomasz Sofuł, dyrektor Działu Online Grupy Eurozet.Serwis został zaprojektowany zgodnie z filozofią mobile first w technologii Responsive Web Design, tak aby użytkownicy mogli z niego korzystać w równie komfortowy sposób zarówno na desktopie, tablecie, jak i smartfonie. Za przygotowanie, projekt graficzny i wdrożenie nowej strony odpowiedzialny był zespół online Grupy Eurozet.