Auto Świat rusza z internetową platformą "Dobry warsztat"

Łukasz Szewczyk

Redakcja Auto Świata rusza z nową, długofalową akcją prokonsumencką mającą na celu skuteczną pomoc w wyborze właściwego warsztatu samochodowego. "Dobry Warsztat" to ogólnopolska platforma, która ma nie tylko ułatwić użytkownikom znalezienie serwisu najlepiej spełniającego ich oczekiwania, ale także pomóc profesjonalnym warsztatom w dotarciu do klientów.

Rynek warsztatów w Polsce jest bardzo różnorodny. Obok siebie funkcjonują producenci i warsztaty mechaniczne różnej klasy i o różnych specjalizacjach. Świadczenie usług naprawczych oraz sprzedaż produktów motoryzacyjnych muszą być oparte na zaufaniu. Polacy szukają rekomendacji w różnych źródłach, zanim zdecydują się na wybór warsztatu samochodowego, a większość z nich zadecyduje o ponownej wizycie tylko, jeśli jakość usługi była naprawdę satysfakcjonująca. Długofalowym celem uruchomienia serwisu dobrywarsztat.pl jest stworzenie platformy, na której znajdą się właśnie warsztaty sprawdzone przez klientów oraz godne polecenia.- mówi Piotr Szypulski, redaktor Auto Świata.Obok rozbudowanej wyszukiwarki serwisów samochodowych, platforma dostarczy odwiedzającym merytorycznych i wartościowych treści: przedstawia rozwiązania najczęstszych problemów związanych z eksploatacją aut, w przyszłości ma pozwalać na ustalenie terminu wizyty i zlecenie wyceny naprawy, jak również ma umożliwiać dzielenie się opiniami na temat jakości i skuteczności usługi w danym warsztacie. Natomiast warsztaty, w ramach obecności na dobrywarsztat.pl, będą mogły zaistnieć w świadomości kierowców jako godne polecenia, co daje szansę na skuteczne dotarcie ze swoją ofertą do zainteresowanych klientów. Wsparcie warsztatów samochodowych oraz zapewnienie najwyższego stopnia komfortu kierowcom i pasażerom, dzięki dostarczaniu najwyższej jakości części, to najważniejsze z celów serwisu.Od nowego roku w serwisie, poza porcją wiedzy przydatnej użytkownikom aut i mechanikom, znajdą się również konkursy dla Internautów.Partnerami serwisu są ProfiAuto oraz ZF Aftermarket.Projektowi towarzyszą materiały redakcyjne w tygodniku Auto Świat oraz na autoświat.pl, jak również kampania w social mediach, display oraz mobile. Akcja będzie także wspierana działaniami promocyjnymi w mediach Ringier Axel Springer Polska