Korzyści z założenia konta studenckiego

Bank Millennium

W trakcie studiów bardzo często zakłada się pierwsze konto. Banki oferują dla studentów specjalne konta studenckie, których użytkowanie wiąże się z wieloma korzyściami. Jakie udogodnienia mają takie rachunki bankowe?

Konto dla studenta zostało stworzone z myślą o tym, by istniała możliwość ze zwolnienia z opłat za prowadzenie rachunku. I tak jest w rzeczywistości, jeśli spełni się określone przez bank wymagania. Najczęściej nie są one wygórowane. Na konto nie muszą regularnie wpływać środki (tak jak to jest w przypadku standardowego rachunku dla osób dorosłych), lecz trzeba pamiętać o wykonaniu jednej lub większej liczby operacji w miesiącu. Wówczas nie będzie się ponosić żadnych kosztów za obsługę rachunku oraz za wypłacanie gotówki z bankomatu.Studia to nie tylko nauka. Niestety, ze względu na konieczność chodzenia na zajęcia, studenci nie mogą zwykle podjąć stałej pracy i pieniądze zarabiają jedynie doraźnie. Z tego względu często ciężko jest im zgromadzić środki nie tylko na codzienne zakupy czy ubrania, ale na różnego rodzaju rozrywki. Na szczęście banki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studentów, oferując ciekawe bonusy, szczególnie za polecanie kont. Wśród nich znajdują się m.in. dodatkowe pieniądze do wydania w wybranych sieciach sklepów, darmowe wejściówki do kina lub teatru czy lokaty z oprocentowaniem wyższym niż standardowe. Wachlarz możliwości jest bardzo duży i każdy student dzięki temu jest w stanie znaleźć idealne rozwiązanie dla siebie.Brak pieniędzy od rodziców, stypendium lub wynagrodzenia ze zlecenie przelanego na czas? To już nie problem przy koncie studenckim. Wiele kont tego typu oferuje bowiem możliwość skorzystania z dodatkowego limitu. Wystarczy tylko dokonać spłaty pożyczonych od banku środków w terminie, by uniknąć dodatkowych kosztów w postaci odsetek w wysokości ustalonej w tabeli opłat i prowizji bankowych. Dodatkowe wolne środki na koncie to idealne rozwiązanie na nieprzewidziane sytuacje, czyli brak lub niemal zerowe saldo na rachunku, szczególnie dla studentów, którzy dojeżdżają na uczelnię i nie mieszkają w swojej rodzinnej miejscowości.Kontrolowanie finansów w trakcie studiów to ciężka sprawa. Dysponuje się wówczas bardzo ograniczonym budżetem i ciężko jest nieraz zauważyć pewne wydatki, przez które traci się spore kwoty, a których można byłoby uniknąć. Dlatego banki dla studentów, którzy zdecydują się na założenie specjalnego konta studenckiego, oferują często specjalne narzędzie do analizy wpływów i wydatków. Dzięki niemu można podzielić koszty na kategorie i kontrolować je, chociażby przez ustalenie miesięcznego limitu. W ten sposób wygospodaruje się dodatkowe środki, które można przeznaczyć na ważne inwestycje w siebie (np. na dodatkowe szkolenie, kurs) lub na przyjemności. Konto dla studenta przeznaczone jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat. Choć, jak sama nazwa wskazuje, powstało on z myślą o studentach, to tak naprawdę mogą z niego korzystać wszystkie młode osoby, bez względu na status. Obecnie bowiem banki nie dokonują dokładnej weryfikacji osób, które decydują się na takie konto. Dzięki temu, gdy młoda osoba nie studiuje lub robi sobie w tym zakresie przerwę, nadal może korzystać z konta studenckiego - aż do określonego przez bank wieku.