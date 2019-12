Ipla wprowadza płatności BLIK na Smart TV

Łukasz Szewczyk

Serwis rozrywki internetowej IPLA wprowadził do swojej aplikacji na systemy Android TV możliwość dokonania opłaty za zakupiony materiał za pomocą BLIKA. Polski system płatności umożliwi użytkownikom IPLI szybki i wygodny zakup wybranych materiałów

IPLA udostępniła swoim użytkownikom możliwość skorzystania z systemu płatności BLIK na urządzeniach Smart TV. Dzięki temu klienci korzystający z systemu Android TV, np. na telewizorach marek Sony, Philips, Sharp czy TCL oraz boxach Xiaomi mogą w prosty sposób zapłacić za treści.Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy włączyć serwis IPLA na telewizorze, wybrać program lub film i przejść do zakupu. Następnie użytkownik musi wygenerować w swojej aplikacji bankowej kod BLIK i wprowadzić go do platformy Smart TV. Tak jak w przypadku płatności w internecie - transakcję należy zatwierdzić w swoim smartfonie. Wybrany materiał jest opłacony i gotowy do odtworzenia.