Nowy program "Watch Island" w serwisie Ipla. Dostęp bezpłatny

Łukasz Szewczyk

W serwisie rozrywki internetowej Ipla ruszył nowy program - "Watch Island", w którym Marietta Fiedor i Franek Rumak, finaliści pierwszej polskiej edycji "Love Island. Wyspa Miłości", oglądają i komentują miłosne perypetie uczestników show "Love Island. Wyspa miłości USA".

Na fanów polskiej edycji cieszącego się ogromną popularnością show "Love Island. Wyspa miłości" czeka nie lada gratka. Para, która podbiła serca widzów - Marietta Fiedor i Franek Rumak - przeniosą widownię na rajską wyspę Fidżi. To właśnie tam uczestnicy "Love Island. Wyspa miłości USA" randkowali, łączyli się w pary i zakochiwali, a ich przygody śledziło średnio 2,2 miliona widzów. Marietta i Franek swoją miłość już wygrali. Teraz, oprócz komentowania perypetii swoich koleżanek i kolegów zza oceanu, zdradzą również kulisy polskiej edycji.Program "Watch Island" można oglądać za darmo w serwisie IPLA dostępnym na komputerach, smartfonach, tabletach i na urządzeniach Smart TV oraz w aplikacji "Love Island. Wyspa miłości". Z kolei "Love Island. Wyspa miłości USA" można śledzić wyłącznie w IPLI - premierowe odcinki programu dostępne są w pakiecie IPLA PREMIUM, którego promocyjna cena to 15 zł/mies. Oprócz dostępu do miłosnego show widzowie znajdą w nim również ulubione seriale wcześniej niż w TV oraz tysiące polskich i zagranicznych filmów, w tym kinowe hity, a do tego setki bajek, rozrywkę, informacje, publicystykę i treści popularnonaukowe, a wszystko to bez reklam. Po 24 godzinach od udostępnienia odcinki "Love Island. Wyspa miłości USA" można obejrzeć bez opłat.