Twórca ASZdziennika dyrektorem kreatywnym Gazeta.pl

Łukasz Szewczyk

Do zespołu portalu Gazeta.pl dołączy Rafał Madajczak, twórca serwisu ASZdziennik.pl, dotychczas dyrektor kreatywny w Grupie naTemat. W Agorze obejmie nowe stanowisko - dyrektora kreatywnego Gazeta.pl.

Rafał Madajczak / fot. Agencja Gazeta

Dyrektor kreatywny marki Gazeta.pl to nowe stanowisko w segmencie Internet Agory, które jest łącznikiem pomiędzy redakcją oraz działami marketingu i sprzedaży. -- mówi Michał Rutkowski, dyrektor marketingu Gazeta.pl.Rafał Madajczak będzie odpowiadał za tworzenie i nadzorowanie całokształtu działań mających na celu realizację strategii komunikacji portalu i budowanie wizerunku marki Gazeta.pl. Jako dyrektor kreatywny portalu będzie uczestniczył m.in. w przygotowywaniu koncepcji i w realizacji projektów komercyjnych i content marketingowych. W nowej roli będzie współpracował z Michałem Rutkowskim, dyrektorem marketingu Gazeta.pl.- mówi Rafał Madajczak.Rafał Madajczak jest twórcą najpopularniejszego polskiego serwisu satyrycznego ASZdziennik.pl, który od 2014 roku należy do portfolio Grupy naTemat (Glob360). Jego znak rozpoznawczy to żartobliwe wpisy o fikcyjnych wydarzeniach, które nawiązują do bieżących spraw politycznych, gospodarczych i sportowych. Rafał Madajczak był redaktorem naczelnym witryny, a w listopadzie 2018 roku objął funkcję dyrektora kreatywnego oferty naTemat360.Przed dołączeniem do Grupy naTemat Rafał Madajczak pracował jako dziennikarz w "Rzeczpospolitej" i "Przekroju". Ponadto współtworzył serwis satyryczny o polityce Pardon.pl i był scenarzystą "Rozmów w tłoku" - części programu "Szymon Majewski Show" w telewizji TVN.To nie jest ASZdziennik - Rafał Madajczak naprawdę dołączy do Gazeta.pl.