E-recepta w usługach pocztowych WP

Łukasz Szewczyk

Wirtualna Polska wdrożyła dodatkową funkcjonalność w usługach pocztowych. Od teraz użytkownicy mogą znaleźć wszystkie swoje e-recepty w jednym, dedykowanym miejscu w swojej skrzynce. Usługa jest darmowa i działa zarówno w serwisie WP Poczta, jak i Poczta o2.

By porządkować e-recepty w dedykowanym miejscu poczty, należy zalogować się na Konto Pacjenta pod adresem pacjent.gov.pl i aktywować powiadomienia e-mail o wystawianych receptach. Następnie włączyć segregator e-recept w WP Poczcie lub poczcie o2. Od tego momentu wszystkie wystawione e-recepty znajdą się w odpowiedniej zakładce skrzynki, co zapewni szybki dostęp w przypadku potrzeby ich okazania np. za pomocą telefonu komórkowego.- mówi Paweł Milewski, dyrektor obszaru poczta w WP.e-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną papierową formę. Lekarze już od 8 stycznia będą mieli obowiązek wystawiania recept elektronicznych. Pacjenci e-receptę zrealizują na podstawie czterocyfrowego kodu, który otrzymają w formie e-mail, SMS, lub wydruku informacyjnego - w zależności od tego jak skonfigurują swoje Konto Pacjenta.