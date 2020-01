CDA przejmuje od 4Fun "Kapitana Bombę"

Łukasz Szewczyk

Spółki CDA i 4Fun Media zawarły umowę na mocy której CDA przejęła autorskie prawa majątkowe do wszystkich wyprodukowanych do tej pory animowanych filmów "Kapitan Bomba", "Laserowy gniew dzidy" oraz "Kaliber 200 Volt". Strony nie ujawniają wysokości transakcji.

Umowa między firmami zakłada pełne przejęcie przez CDA wszystkich dotychczas wyprodukowanych dla 4Fun Media S.A. odcinków(sezony od 1 do 9, łącznie 164 epizody),(10 epizodów), dwóch pełnometrażowych produkcji, a także 18 epizodów serialu. Firmy porozumiały się też co do przejęcia przez CDA sklepu z gadżetami związanymi z Kapitanem Bombą oraz liczącego blisko 190 tys. osób profilu Kapitana Bomby na Facebooku.Wszystkie przejęte przez CDA produkcje będą nadal ogólnodostępne na CDA.pl oraz w serwisie You Tube. Natomiast tylko dla subskrybentów płatnego kanału CDA Premium dostępne będą wersje bez cenzury oraz w lepszej jakości.- komentuje Wolfgang Laskowski, rzecznik prasowy CDA i pełnomocnik zarządu ds. rozwoju usług."Kapitan Bomba" to polski animowany serial komediowy będący parodią filmów science fiction, którego twórcą jest Bartosz Walaszek. Pierwsze odcinki pojawiły się w stacji 4fun.tv w 2007 roku. Absurdalny humor i mnóstwo wulgaryzmów stały się znakiem charakterystycznym produkcji, która w bardzo krótkim czasie zyskała olbrzymią rzeszę fanów.Spółka CDA nawiązała w 2019 roku współpracę ze studiem filmowym SPInka oraz Bartoszem Walaszkiem. Efektem tej współpracy był składający się z ośmiu odcinków serial animowany "Porucznik Kabura", dostępny tylko dla widzów CDA Premium. Premiera drugiego sezonu przygód Kabury przewidziana jest na ostatni dzień stycznia 2020, również w CDA Premium.