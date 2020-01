WP Pilot z nową aplikacją Android TV. W ofercie 90 kanałów TV na żywo

Łukasz Szewczyk

WP Pilot udostępnił nową aplikację dedykowaną telewizorom i innym urządzeniom działającym w systemie Android TV. Pozwala na oglądanie ponad 90 kanałów telewizyjnych na żywo. Wystarczy do tego połączenie z internetem.

W aplikacji wprowadzono widok główny, który prezentuje aktualnie trwające programy w formie graficznych miniatur. W odświeżonym odtwarzaczu pojawił się podgląd programu telewizyjnego dla danego kanału, dodano wyszukiwarkę programów i kanałów z funkcją obsługi głosowej oraz możliwość ustawienia listy ulubionych.Usługa jest dostępna bez konieczności podpisywania umowy i bez dekodera. Telewizję oglądać można poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows i Xbox oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay.W ofercie WP Pilot znajduje się ponad 90 kanałów telewizyjnych, m.in. ogólnotematycznych, filmowych, sportowych oraz tych, skierowanych do najmłodszych. Spośród nich ponad 30 kanałów jest dostępnych w darmowym pakiecie. Kolejne pakiety to Starter Plus od 6,90 zł miesięcznie, Podstawowy od 22,90 zł oraz Rozszerzony od 34,90 zł.