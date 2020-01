Już 20 tys. aktywnych subskrypcji TOK FM Premium

Łukasz Szewczyk

Na koniec grudnia 2019 roku liczba wykupionych dostępów TOK FM Premium przekroczyła 20 tys. To wzrost o 20 proc. od marca 2019 roku - informuje nadawca.

- komentuje Adam Fijałkowski, wiceprezes Grupy Radiowej Agory.Radio TOK FM rozwija swoją ofertę premium od 2014 roku. Internauci mogą skorzystać z 3 pakietów umożliwiających słuchanie audycji stacji, które różnią się między sobą platformą dostępu do treści. W ramach pakietu podstawowego użytkownicy mają dostęp do podcastów na tokfm.pl - w komputerze, tablecie i telefonie, czyli w wersji standardowej i mobilnej serwisu. Natomiast najszerszy pakiet Multidostęp pozwala na korzystanie z treści premium TOK FM przez www, w aplikacji i w kanale RSS, w tym na kilku urządzeniach mobilnych. Subskrypcje można wykupić na miesiąc, kwartał i rok.Na koniec grudnia 2019 r. stacja miała już 20 tys. subskrybentów płacących za dostęp do podcastów TOK FM. Większość, bo aż 85% z nich korzysta z możliwości słuchania audycji internetowych w aplikacji TOK FM (tylko lub także ze strony www) dostępnej na urządzenia mobilne. Strona tokfm.pl oferuje teksty, materiały wideo (w tym transmisje na żywo ze studia) i bazę treści audio, zaś aplikacja, wzorowana na muzycznych, służy wyłącznie do słuchania i wyposażono ją w wiele dodatkowych narzędzi dedykowanych słuchaczom, jak np. sterowanie klawiszami słuchawek bluetooth.Ponad 90% subskrybentów wybrało bezpośrednio ofertę TOK FM, a reszta - pakiety łączone z innymi mediami. Co ważne, użytkownicy TOK FM Premium decydują się na zamawianie coraz dłuższych subskrypcji i coraz chętniej decydują się na włączenie płatności autoodnawialnych.- dodaje Jarosław Śliżewski, dyrektor obszarów cyfrowych w Grupie Radiowej Agory.Podcastowa oferta Radia TOK FM to cyfrowa biblioteka ponad 200 audycji i cykli tematycznych o różnorodnej tematyce - m.in. politycznej, ekonomicznej, społecznej, naukowej i poradnikowej - zawierająca ponad 75 tys. podcastów. Są wśród nich bieżące audycje z anteny Radia TOK FM, podcasty dostępne wyłącznie w internecie, a także cykle archiwalne o ponadczasowej wartości i podcasty partnerów. Codziennie publikowanych jest około 10 godzin audycji premierowych.