Twarowski, Rudzki, Juras, Święcicki, Żelazny w nowym projekcie medialnym Newonce.sport

Łukasz Szewczyk

We wtorek (21 stycznia 2020 roku) rusza nowy projekt Newonce.sport

Ekipa projektu Newonce.sport / Fot. materiały prasowe

Medialna grupa Newonce Media, do której należą m.in. portal internetowy, radio czy też magazyn drukowany, rozszerza działalność. Już 21 stycznia 2020 roku wystartuje portal Newonce.sport , którego hasłem przewodnim będzie "Zmieniamy zasady gry. Każdej". Redakcja zapowiada, że w ramach projektu będą powstawać sportowe reportaże, wywiady, analizy oraz felietony. Dziennikarze i współpracownicy newonce.sport będą tworzyć też treści wideo, podcasty i audycje radiowe. Częścią projektu będzie m.in. codzienne pasmo sportowe na antenie newonce.radio , emisja od poniedziałku do piątku w godz 18-20.Były redaktor naczelny Przeglądu Sportowego Przemysław Rudzki będzie miał dwa programy autorskie w newonce.radio: "Kick Off" oraz "Futbol i cała reszta" (współprowadzony z Arkiem Sitarzem). Będzie także autorem poniedziałkowych felietonów "Futbolowa gorączka".Współpracownikami Newonce.sport będą także: Paweł Grabowski, Michał Gutka, Łukasz Jurkowski, Filip Kapica, Piotr Kędzierski, Dominik Piechota, Kuba Polkowski, Arek Sitarz, Mateusz Święcicki, Michał Trela, Andrzej Twarowski, Piotr Żelazny.