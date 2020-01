Netflix poszerza ofertę o japońskie animacje studia Ghibli

Łukasz Szewczyk

Fani z Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz regionu Azji i Pacyfiku będą mogli oglądać artystyczne filmy wielokrotnie nagradzanej Oscarem wytwórni, w której powstały między innymi "Spirited Away: W krainie Bogów" i "Mój sąsiad Totoro".

Z dniem 1 lutego 2020 roku platforma Netflix udostępni użytkownikom serwisu z całego świata (z wyjątkiem USA, Kanady i Japonii) 21 filmów zrealizowanych przez wielokrotnie nagradzaną Oscarem japońską wytwórnię Studio Ghibli. Filmy będą rozpowszechniane za pośrednictwem partnera dystrybucyjnego Netflixa -- firmy Wild Bunch International. To działanie jest częścią szerszej kampanii mającej na celu nieustanne poszerzanie najlepszej w swojej klasie biblioteki filmów animowanych oferowanej przez serwis.Po raz pierwszy w historii filmy składające się na imponujący katalog Studia Ghibli będą dostępne z napisami w 28 językach, a wiele z nich zostanie też zdubbingowanych w nawet 20 językach. Dzięki połączeniu sił obydwu partnerów fani z regionu Azji i Pacyfiku, Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej będą mogli oglądać ukochane przez widzów na całym świecie klasyki, w tym uhonorowany Oscarem film "Spirited Away: W krainie Bogów" oraz obrazy "Księżniczka Mononoke", "Tajemniczy świat Arrietty", "Podniebna poczta Kiki", "Mój sąsiad Totoro" i "Księżniczka Kaguya", w swoich ojczystych językach.- mówi producent Toshio Suzuki ze Studio Ghibli- dodaje Aram Yacoubian, dyrektor działu animacji oryginalnych w firmie NetflixHarmonogram premier filmów Studio Ghibli w serwisie Netflix wygląda następująco:• od 1 lutego 2020 r.:"Laputa - podniebny zamek" (1986 r.),"Mój sąsiad Totoro" (1988 r.), "Podniebna poczta Kiki" (1989 r.), "Powrót do marzeń" (1991 r.), "Szkarłatny pilot" (1992 r.), "Szum morza" (1993 r.), "Opowieści z Ziemiomorza" (2006 r.)•od 1 marca 2020 r.:"Nausicaä z Doliny Wiatru" (1984 r.), "Księżniczka Mononoke" (1997 r.), "Rodzinka Yamadów" (1999 r.), "Spirited Away: W krainie Bogów" (2001 r.), "Narzeczona dla kota" (2002 r.), "Tajemniczy świat Arrietty" (2010 r.), "Księżniczka Kaguya" (2013 r.)• od 1 kwietnia 2020 r.:"Pom Poko" (1994 r.), "Szept serca" (1995 r.), "Ruchomy zamek Hauru" (2004 r.), "Ponyo" (2008 r.), "Makowe wzgórze" (2011 r.), "Zrywa się wiatr" (2013 r.), "Marnie. Przyjaciółka ze snów" (2014 r.)