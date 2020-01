Z komiksu na ekrany. W lutym premiera serialu Netflixa "Locke & Key"

Łukasz Szewczyk

W lutym na platformie Netflix zadebiutuje serial na podstawie bestsellerowej serii komiksów

Serial "Locke & Key" w Netflixie / Fot. Netflix

Gdy ich ojciec zostaje zamordowany w tajemniczych okolicznościach, rodzeństwo Locke'ów wraz z matką przeprowadza się do rodzinnego domu znanego jako Key House, który okazuje się być pełen magicznych kluczy, prawdopodobnie powiązanych ze śmiercią ich ojca. Dzieci zaczynają poznawać różne klucze i ich unikalne właściwości, ale budzą przy tym tajemniczego demona, który nie poprzestanie na niczym, aby zdobyć klucze. Serial Carltona Cuse'a i Meredith Averill to opowieść o dorastaniu, miłości, stracie i silnych więziach rodzinnych, a wszystko to z dużą dozą tajemnicy.Serial "Locke & Key", który zadebiutuje w serwisie Netflix, to adaptacja bestsellerowej serii komiksów autorstwa Joego Hilla i Gabriela Rodrigueza wydawanej przez IDW Comics.W serialu "Locke & Key" występują Darby Stanchfield jako Nina Locke, Jackson Robert Scott jako Bode Locke, Connor Jessup jako Tyler Locke, Emilia Jones jako Kinsey Locke, Bill Heck jako Rendell Locke, Laysla De Oliveira jako Dodge, Sherri Saum jako Ellie Whedon, Thomas Mitchell Barnet jako Sam Lesser, Griffin Gluck jako Gabe oraz Coby Bird jako Rufus Whedon.Za produkcję wykonawczą serialu "Locke & Key" odpowiadają: Carlton Cuse, Meredith Averill, Aron Eli Coleite, Joe Hill, Chris Ryall z Lydią Antonini i Tedem Adamsem z firmy IDW, Lindsey Springer z firmy Genre Arts, Andy Muschietti, Barbara Muschietti, David Alpert i Rick Jacobs z firmy Circle of Confusion, Tim Southam, Michael Morris, John Weber i Frank Siracusa z firmy Take 5.Premiera serialu "Locke & Key" już 7 lutego 2020 roku na platformie Netflix.