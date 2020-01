"M jak miłość", "Wymarzona miłość" i "Rodzinka.pl" hitami platformy TVP VOD. Co jeszcze?

Łukasz Szewczyk

Widzowie serwisu Telewizji Polskiej najchętniej wybierają seriale obyczajowe oraz programy rozrywkowe. Najczęściej oglądanymi programami były "M jak miłość", "Wymarzona miłość" i "Rodzinka.pl" - wynika z podsumowania oglądalności w VOD TVP.

Udziały typów programów w licznie odtworzeń w TVP VOD / Dane: TVP / 2019 / wg liczby odtworzeń

Najchętniej oglądane programy TVP VOD / Dane: TVP / 2019 / wg liczby odtworzeń

Udział najchętniej oglądanych programów w kategorii "Seriale obyczajowe" / Dane: TVP / 2019 / wg liczby odtworzeń

Udział najchętniej oglądanych programów w kategorii "Programy rozrywkowe" / Dane: TVP / 2019 / wg liczby odtworzeń

Udział najchętniej oglądanych programów w kategorii "Seriale kostiumowe" / Dane: TVP / 2019 / wg liczby odtworzeń

Profil widza serwisu TVP VOD / Dane: Gemius/PBI 2019

Seriale obyczajowe, programy rozrywkowe, seriale kostiumowe oraz seriale komediowe to cztery najchętniej wybierane kategorie w TVP VOD w 2019 roku. Najczęściej widzowie sięgali po seriale obyczajowe. To 25 procent wszystkich odtworzeń TVP VOD. Programy rozrywkowe stanowiły kolejne 14 proc. wyświetleń. Widzowie chętnie korzystali z innych kategorii programowych. Publicystyka, programy kulinarne, dziecięce, lokalne, rekonstrukcje filmowe i wszystkie pozostałe - stanowiły 42 proc. wszystkich odtworzeń wideo w serwisie.Wśród seriali obyczajowych niezmiennie króluje "M jak miłość". Najchętniej oglądany serial w TVP jest też najpopularniejszym serialem w TVP VOD. Jedną z najczęściej wybieranych pozycji w ubiegłym roku były także seriale "Wymarzona miłość" i "Rodzinka.pl". W zestawieniu TOP 10 pozycji serwisu VOD TVP obok seriali znalazł się również program rozrywkowy - "Rolnik szuka żony".- komentuje Adrian Wojtaszek, szef rozwoju online w Biurze Reklamy TVP.Wśród wszystkich seriali obyczajowych rodzina Mostowiaków odpowiada za niemal co czwarte odtworzenie w tej kategorii. Dużą popularnością cieszą się także produkcje tureckie. Na trzech kolejnych miejscach zestawienia znajdują się "Wymarzona miłość", "Więzień miłości" oraz "Przysięga". Czołową piątkę seriali obyczajowych zamykają "Barwy szczęścia". Seriale tureckie są liderem w średniej liczbie obejrzanych odcinków na użytkownika. O ile dla polskich seriali ta średnia oscyluje w okolicach 10 odcinków na widza, to w przypadku "Wymarzonej miłości" jest to 28, a "Wiecznej miłości" - 24.Kategoria programów rozrywkowych zdominowana jest przez dwa tytuły: "Rolnik szuka żony" oraz "The Voice of Poland". Te pozycje zapewniły 84 proc. odtworzeń wideo w TVP VOD. W rankingu silną pozycję miał także "Sylwester Marzeń".Wśród seriali kostiumowych użytkownicy TVP VOD najchętniej sięgali po "Koronę Królów" oraz "Zniewoloną". Dobrze przyjęta (tuż poza top 5) znalazła się nowa pozycja programowa - "Młody Piłsudski".- dodaje Wojtaszek.Wg danych Gemius/PBI W 2019 roku serwis TVP VOD średnio miesięcznie odwiedzało 2,9 mln osób (realni użytkownicy - RU). Rekordowy w 2019 był styczeń, gdzie platforma zanotowała najwyższą oglądalność 3,6 mln osób (RU). W serwisie przeważają kobiety. W strukturze wiekowej użytkowników wyróżnia się grupa widzów wieku 25-44 lata, co stanowi naturalne uzupełnienie profilu widza telewizyjnego.