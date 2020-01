Tańszy plan Netflixa tylko na smartfony pojawi się na nowych rynkach

Łukasz Szewczyk

Netflix zapowiada ostrzejszą walkę o abonenta.

Przy okazji prezentacji wyników za czwarty kwartał 2019 roku, dyrektor generalny Netflixa potwierdził, że obecnie w trzech krajach (w Indiach, Indonezji oraz Malezji) trwają testy planu abonamentowego tylko dla telefonów komórkowych. Zapowiedział także, że. Na chwilę obecną nie wiadomo czy i kiedy nowy plan zawita do Polski.Informacje o nowym planie w światowych mediach pojawią się już od kilku miesięcy. W ramach nowej oferty klient płaci niższy abonament - o połowę tańczy pakiet podstawowy. Jednak w tym przypadki nie brakuje ograniczeń. Dostęp do treści Netflixa możliwy jest wyłącznie na jednym urządzeniu mobilnym, a treści są w standardowej rozdzielczości (SD).To jednak nie koniec walki o klienta ze strony Netflixa. Pod koniec 2019 roku świat obiegła informacja o testach kolejnych rozwiązań, które mają zachęcić do lojalnego korzystania z serwisu. Przykładowo opłacając abonament na rok z góry Netflix obniża cenę o połowę. Przy opcji półrocznej rabat wynosi 30 proc., a w opcji kwartalnej 20 proc.Na koniec 2019 roku liczba płatnych subskrypcji Netflixa na całym świecie plasowała się na poziomie 167,1 mln, co oznacza wzrost o 20 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Z kolei zysk netto w czwartym kwartale wyniosły 587 mln dol. i był o 78 mln mniejszy w porównaniu do poprzedniego kwartału.