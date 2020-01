"To nie jest OK", "Narcos: Meksyk 2", "F1: Jazda o życie 2". Netflix na luty - pełny wykaz premier

Łukasz Szewczyk

Internetowy serwis rozrywkowy Netflix poszerza ofertę o nowe pozycje. Co czeka widzów w lutym 2020 roku?

Netflix - wykaz premier na luty 2020 roku:

Wśród serialowych premier lutego na Netflixie warto zwrócić na nową produkcję(od 7 lutego). Po tragicznej śmierci ojca trójka rodzeństwa trafia do domu pełnego zmieniających rzeczywistość kluczy. Produkcja na podstawie komiksów Joego Hilla i Gabriela Rodrigueza.Z kolei w serii(od 7 lutego) samotna kobieta niepotrafiąca rozpoznawać twarzy znajduje idealnego towarzysza w postaci humanoidalnego hologramu wzorowanego na jego genialnym twórcy.W czwartym sezonem do Netflixa powraca(od 8 lutego). Vanessa przyjmuje nową filozofię, sekrety Blak-Tek wychodzą na jaw, a Sam pracuje nad swoim mrocznym planem: ożywieniem Mrocznego.Na widzów czeka także drugi sezon serialu(od 13 lutego). Félix musi poradzić sobie z Amerykanami i konsekwencjami swoich działań przeciwko DEA oraz uporać się z buntowniczymi nastrojami we własnej organizacji.Netflix pokaże także pierwszą część finałowego sezonu serialu(od 14 lutego). Lidia wraca do Hiszpanii, by z pomocą najbliższych przyjaciół odnaleźć córkę, choć wszystkim dają się we znaki konsekwencje wojny domowej.Piąty sezon epickiej opowieści(od 17 lutego) o rozmijających się w czasie kochankach opartej na bestsellerowych romantycznych powieściach fantasy Diany Gabaldon.Serial(od 21 lutego) ukazuje losy trzech latynoskich kuzynów, którzy próbują pokonać dzielące ich różnice i wspólnie utrzymać odziedziczony bar z taco w szybko bogacącej się dzielnicy Los Angeles. Natomiast w serialu(od 21 lutego) kobieta (Dolores Fonzi) próbuje oczyścić argentyński klub piłkarski z powiązań z przestępczym półświatkiem.W piątym sezonie prequelu "Breaking Bad", czyli(od 24 lutego) fani zobaczą dalszą transformację ambitnego Jimmy'ego McGilla w nieodróżniającego dobra od zła Saula Goodmana.W serialu(od 26 lutego) nastolatka próbuje poradzić sobie z problemami w szkole i w domu, jednocześnie odkrywając swoją seksualność i nowe supermoce. Produkcja na podstawie komiksu Charlesa Forsmana.Z drugim sezonem powraca(od 28 lutego) a w nim kierowcy, menedżerowie i właściciele zespołów Formuły 1 żyją na wysokich obrotach -- zarówno na torze, jak i poza nim.Wśród premier filmowych warto zwrócić uwagę na(premiera 12 lutego). Lara Jean i Peter właśnie oficjalnie ogłaszają, że są parą. Tymczasem na scenę wkracza jeszcze jeden adresat listów miłosnych.Netflix poleca także film(premiera 28 lutego). Przypadkowe spotkanie dwójki doświadczonych przez los nastolatków na zawsze zmienia ich życie. W rolach głównych Elle Fanning i Justice Smith.Z kolei(od 5 lutego) to sequel filmu "Urodziny babci". Ślub Babci z jej kilkadziesiąt lat młodszym ogrodnikiem doprowadza do licznych konfliktów między rodzinami.Dokumentalną premierą miesiąca będzie film(premiera 7 lutego). Kilkadziesiąt lat po zabójstwie Malcolma X, przywódcy ruchu afroamerykańskiego, aktywista podejmuje się trudnej misji odkrycia prawdy o tym szokującym zdarzeniu.Ciekwą pozycję będzie także mini serial(od 5 lutego). Tragiczna śmierć syna sprawia, że farmaceuta z Luizjany nie cofnie się przed niczym, by obnażyć mechanizmy, które doprowadziły do kryzysu opioidowego w USA.• od 1 lutegoBerekStriptizCzwarta władzaExtraordinary YouMój sąsiad TotoroOpowieści z ZiemiomorzaLove JackedCast Away - poza światemW ciemność. Star TrekSkazani na ShawshankLęk pierwotnySmokingJądro ZiemiCzarny książęMy Secret TeriusCome and Hug MeKobieta SukcesuTemptedpodniebny zamekPodniebna poczta KikiSzkarłatny pilotSzum morzaPowrót do marzeń• od 3 lutegoKlub Kaylie: Część 3Piotruś KrólikSupergirlElla i JohnPaweł, apostoł Chrystusa• od 4 lutegoTom Papa: You're Doing Great!• od 5 lutegoWesele babciFarmaceuta: Miniserial• od 6 lutegoCagaster of an Insect Cage: Sezon 1Wikingowie• od 7 lutegoHologramowa miłość: Sezon 1Locke & Key: Sezon 1KoniaraKto zabił Malcolma X?: Sezon 1Jeźdźcy smoków: Załoga ratunkowa: Sezon 2• od 8 lutegoVan Helsing: Sezon 4• od 10 lutegoLove for Sale 2• od 11 lutegoDroga do RomyCaptain Underpants Epic Choice-o-Rama• od 12 lutegoDo wszystkich chłopców: P.S. Wciąż cię kocham• od 13 lutegoDragon Quest Your StoryMiłość jest ślepa: Sezon 1Narcos: Meksyk: Sezon 2• od 14 lutegoTelefonistki: Sezon finałowy: Część 1Isi i OssiUczniowska balangaPaństwo młodzi: Chuck i LarryEvan Wszechmogący40 lat minęłoNieposłuszneCuddle Weather• od 15 lutegoOcean's 8Plan BPiłsudskiDziewczyna z ekstraklasyW sieci pająkaDzień zagładyOtwarty związek• od 16 lutegoJeźdźcy smoków: Na końcu świata• od 17 lutegoOutlander: Sezon 5Outlander: Sezon 5Ashley Garcia i jej rozszerzający się wszechświat: Część 1• od 19 lutegoThe Chef Show: Część 3• od 20 lutegoSpectros: Sezon 1Falsa identidad• od 21 lutegoGentefied: Sezon 1Wejście 7: Sezon 1Niemowlęta: Część 1Glitch Tech: Sezon 1Psia Akademia: Sezon 1• od 24 lutegoZadzwoń do Saula: Sezon 5• od 26 lutegoTo nie jest OK: Sezon 1Kobiety Mafii• od 27 lutegoAltered Carbon: Sezon 2Followers: Sezon 1Pokémon: Zemsta Mewtwo - Ewolucja• od 28 lutegoWieczny okopFormula 1: Jazda o życie: Sezon 2Niepowstrzymane: Sezon 1Queen Sono: Sezon 1Restaurants on the EdgeWszystkie jasne miejsca• od 29 lutegoIntruzMłodzi Tytani: Akcja! 