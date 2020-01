"Koniec świata", "Podcast przedsiębiorczy" i "Piąteczek 2.0" - nowe podcasty TOK FM

Łukasz Szewczyk

W styczniu 2020 roku do oferty podcastowej Radia TOK FM dołączają kolejne propozycje dla słuchaczy. To podcast Małgorzaty Gołoty "Koniec świata" poświęcony katastrofie klimatycznej, satyryczno-publicystyczny "Piąteczek 2.0" Wojciecha Orlińskiego oraz "Podcast przedsiębiorczy" Wojciecha Kowalika przygotowany z myślą o właścicielach firm.

W poniedziałek, 27 stycznia 2020 roku swoją premierę będzie mieć podcast Małgorzaty Gołoty. Kolejne odcinki audycji poświęcone zostaną zagadnieniom związanym z katastrofą klimatyczną, a zwłaszcza jej skutkom dla nas i naszych dzieci, czyli pokolenia, które w przyszłości będzie zmagać się z trwającą od dekad dewastacją środowiska. Małgorzata Gołota zaprosi do programu ekspertów z dziedziny m.in. ekologii, którzy przytoczą konkretne przykłady i wyniki badań naukowych. Nowe odcinki podcastu publikowane będą co poniedziałek, a programom towarzyszyć będzie profil na Instagramie Małgorzata Gołota to dziennikarka i redaktorka, a także lektorka. Publikowała m.in. w serwisach Weekend Gazeta.pl oraz "Polska the Times"; współpracowała z Radiem Plus, Radiem Zet Gold i Rock Radiem. W 2018 r. była rzeczniczką prasową kampanii "Kocham. Szanuję" dedykowanej tysiącom polskich kobiet doświadczających przemocy domowej. Jest współautorką książki "Krótka ulica, długa historia. Próżna, Plac Grzybowski i okolice".to satyryczno-publicystyczny podcast Wojciecha Orlińskiego dostępny w piątki od 24 stycznia 2020 r. W audycji nie zabraknie ironicznych komentarzy do bieżących wydarzeń - nie tylko tego, co się dzieje w Sejmie, ale też do najnowszych hitów internetu. Autor podcastu za pomocą dżingli oceni różne wydarzenia - podobnie jak na Facebooku, gdzie można wskazać swoje emocje wywołane przez wpisy. Reakcje symbolizować będą odpowiednie dźwięki, w tym ten, którego w opinii wielu brakuje w mediach społecznościowych - "Nie lubię". W odcinkach specjalnych podcastu pojawią się niespodziewani goście - np. pisarz, polityk, piosenkarz czy dziennikarz.Wojciech Orliński jest dziennikarzem od 1997 r. związanym z "Gazetą Wyborczą", a także wykładowcą w Collegium Civitas. To autor wielu książek, w tym powieści science fiction "Polska nie istnieje", "Internet. Czas się bać" i "10 lat emocji" oraz biografii Stanisława Lema "Lem. Życie nie z tej ziemi". Prowadzi bloga ekskursje.pl.Wojciech Kowalik, doświadczony dziennikarz TOK FM od 10 stycznia 2020 r. jest gospodarzem, skierowanego do tych, którzy planują założyć własną firmę oraz tych, którzy już ją mają. Autor audycji pomaga im przejść przez gąszcz zmian w przepisach i uregulowań podatkowych. Z pomocą ekspertów dzieli się bezcenną wiedzą o ważnych terminach i nowych zasadach oraz dobrymi radami, które pozwolą prowadzić firmę, nie tracąc radości i pasji. Kolejne odcinki podcastu będą się ukazywać co poniedziałek.Wojciech Kowalik to dziennikarz od 15 lat zajmujący się tematyką ekonomiczną. W Radiu TOK FM od 4 lat przygotowuje codzienne informacje gospodarcze oraz jest jednym z współprowadzących audycji "Raport gospodarczy". Wcześniej ekonomią zajmował się w Radiu PiN oraz w TVN CNBC, gdzie tworzył m.in. magazyny "Firma" i "Portfel".Nowych podcastów internetowych z oferty TOK FM można słuchać na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM.