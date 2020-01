Mateusz Aleksandrowicz dyrektorem strony głównej Gazeta.pl i Sport.pl. Dużo zmian w zespołach portalu

Łukasz Szewczyk

Z początkiem lutego 2020 roku w zespole portalu Gazeta.pl nastąpi szereg zmian, związanych z rozszerzeniem zakresu obowiązków Mateusza Aleksandrowicza, który będzie pełnił funkcję dyrektora strony głównej Gazeta.pl i Sport.pl.

Mateusz Aleksandrowicz / Fot. Gazeta.pl

- wyjaśnia Marcin Gadziński, dyrektor zarządzający Gazeta.pl.Od lutego 2020 rokubędzie łączył swoją dotychczasową rolę dyrektora strony głównej Gazeta.pl z zadaniami szefa Sport.pl. Na nowym stanowisku będzie nadzorował stronę główną Gazeta.pl, serwisy informacyjne portalu oraz Sport.pl. Mateusz Aleksandrowicz pełni funkcję szefa strony głównej Gazeta.pl od marca 2018 roku. Wcześniej, od 2014 r. jako dyrektor rozwoju serwisu Sport.pl nadzorował m.in. rozwój aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zanim rozpoczął pracę w Agorze, był związany z Polskapresse, gdzie przez dwa lata pełnił funkcję Brand Managera serwisów internetowych.Nową rolę obejmie także(dotychczas szef newsroomu Gazeta.pl), który jako zastępca dyrektora strony głównej Gazeta.pl będzie na bieżąco zarządzał stroną główną portalu i jego serwisami informacyjnymi. Będzie odpowiedzialny m.in. za wynik biznesowy tej części portalu.Od lutego strukturze Gazeta.pl utworzone zostanie również stanowisko redaktora naczelnego serwisów informacyjnych, odpowiedzialnego za linię redakcyjną, projekty contentowe i kierunki rozwoju redakcji newsowych Gazeta.pl. To rola, którą obejmie, dotychczasowy redaktor naczelny Next.Gazeta.pl.Szefową newsroomu Gazeta.pl, kierującą codzienną pracą redakcji, będzie teraz, wcześniej wiceszefowa newsroomu Gazeta.pl.Nowe obowiązki otrzyma również, która połączy swoją dotychczasową rolę kierowniczki treści premium portalu z obowiązkami kierowniczki ds. przychodów. We współpracy z działem sprzedaży portalu będzie m.in. poszukiwała nowych źródeł przychodów dla tej części biznesu., do tej pory szef newsroomu sportowego, obejmie rolę zastępcy dyrektora Sport.pl. Do jego kluczowych zadań będzie należało m.in. nadzorowanie projektów wideo, rozwoju technologicznego Sport.pl, a także współpraca ze strukturami sprzedażowymi portalu.Szefem newsroomu Sport.pl zostanie, który wcześniej był wydawcą tego serwisu. Będzie zarządzał operacyjnie pracą newsroomu sportowego i współpracował z Pawłem Wilkowiczem, który pozostaje redaktorem naczelnym Sport.pl.