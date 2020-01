Antyfake. Nowoczesny fact-checking doceniony przez czytelników

Materiał partnera

Antyfake to nowy polski portal fact-checkingowy, który walczy z dezinformacją w sieci i stara się edukować internautów w zakresie samodzielnej weryfikacji informacji. Choć działa niespełna rok, zyskał już duże grono czytelników, osiągając w listopadzie poziom 400 tys. użytkowników miesięcznie.

Antyfake

Nieprawdziwe, zmanipulowane lub nierzetelne informacje to problemy, z którymi czytelnicy mierzą się od początku istnienia mediów. W ostatnich latach skala problemu znacząco się nasiliła, przede wszystkim za sprawą fake news. Ze zjawiskiem walczą na całym świecie setki organizacji pozarządowych, a także portale fact-checkingowe.Wprowadzanie czytelnika w błąd to jednak nie tylko dezinformacja, ale także nieświadome działania - brak rzetelności dziennikarskiej lub bezrefleksyjne i często bezmyślne powielanie mitów, teorii spiskowych, miejskich legend lub ludowych wierzeń, które już dawno temu obaliła nauka. Problem dotyczy praktycznie wszystkich obszarów życia, choć jest szczególnie dotkliwy w przypadku gospodarki, medycyny, historii czy zagadnień społeczno-politycznych.Właśnie z takimi problemami mierzy się Antyfake.pl - nowoczesny portal fact-checkingowy stworzony przez Grupę Iberion. Serwis działa aktywnie od kwietnia 2019, ale mimo krótkiego stażu zyskał popularność i grono wiernych czytelników. W listopadzie 2019 serwis odwiedziło już blisko 400 tysięcy unikalnych użytkowników. Antyfake.pl wyprzedził pod względem zasięgu i wyników konkurencyjne portale fact-checkingowe.Antyfake to nie tylko fact-checking w popularnym rozumieniu tego słowa, czyli weryfikacja celowo rozpowszechnianych przez media lub polityków nieprawdziwych informacji. Kierowany przez Michalinę Koblę zespół dziennikarzy obala też mity i teorie spiskowe, które krążą wśród użytkowników serwisów społecznościowych.- mówi Michalina Kobla, redaktor naczelna Antyfake.Jedną ze spraw, którą skutecznie zajął się Antyfake.pl , okazała się weryfikacja fałszywych pogłosek na temat posłanki Klaudii Jachiry. W listopadzie 2019 na Twiterze ogromną popularność zdobyły klatki z filmu pornograficznego, w którym rzekomo miała wystąpić działaczka. Po analizie tweeta okazało się, że posłanka Jachira nie miała nic wspólnego z materiałami, które miały ją jedynie oczernić. Niestety, wielu internautów uwierzyło w powielane twierdzenia, które redakcja Antyfake.pl szybko opisała jako nieprawdziwe. Powołując się na doniesienia serwisu, sprawę nagłaśniał później między innymi polski oddział Francuskiej Agencji Prasowej.Redakcja Antyfake.pl kilkukrotnie obalała również wyjątkowo niebezpieczne mity, rozpowszechniane przez ruchy antyszczepionkowe. W jednym z tekstów zespół dokładnie przeanalizował genezę teorii sugerującej zależność szczepień i autyzmu. Jej popularyzator, dr Andrew Wakefield, nie tylko przeprowadził swoje badania na zbyt małej grupie dzieci, ale z czasem zaczął fałszować ich wyniki. Ostatecznie odebrano mu prawo do wykonywania zawodu. Antyfake.pl wykorzystuje nowoczesne metody weryfikacji informacji. Dzięki temu nadąża za wciąż zmieniającymi się metodami dezinformacji. W tym celu redakcja Antyfake między innymi analizuje strukturę grafiki, by wskazać, gdzie i w jakim stopniu modyfikowane były krążące w internecie zdjęcia. Redakcja na bieżąco reaguje też na zgłoszenia czytelników, by jak najmocniej zwracać uwagę na ich potrzeby. Dzięki temu Antyfake stał się dla wielu osób partnerem, pewnym źródłem informacji do którego mogą sięgać w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.- podkreśla Michalina Kobla. Antyfake.pl to portal internetowy wydawany przez Grupę Iberion, nowoczesnej grupy mediowej, która dostarcza czytelnikom treści informacyjne, gospodarcze, rozrywkowe, a także sportowe. Powstała w roku 2015 Grupa jest wydawcą serwisów Pikio.pl, Lelum.pl, Biznesinfo.pl, Pacjenci.pl, Wtv.pl i Zestadionu.pl. Serwisy Grupy Iberion każdego miesiąca odwiedza ponad 5 milionów czytelników.