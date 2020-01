Darmowa transmisja meczu Basket Ligi na YouTube i Facebooku

Łukasz Szewczyk

Derby województwa kujawsko-pomorskiego pomiędzy Anwilem Włocławek a Enea Astorią Bydgoszcz, które zostaną rozegrane w najbliższą niedzielę (2 lutego), będzie można bezpłatnie oglądać na kanale YouTube oraz na oficjalnym profilu Energa Basket Ligi na Facebooku.

Spotkanie, które zostanie rozegrane we włocławskiej Hali Mistrzów - po raz pierwszy w historii - będzie można śledzić bezpłatnie na kanale YouTube oraz na oficjalnym profilu Energa Basket Ligi na Facebooku.Producentem transmisji będzie firma transmisjelive, która dla Emocje.TV przygotowywała ostatnio wysokiej jakości realizacje meczów BM Slam Stal - Anwil oraz Legia - Polski Cukier.- mówi Radosław Piesiewicz, prezes Polskiej Ligi Koszykówki.- dodaje Radosław Piesiewicz.Anwil Włocławek to zdobywca tytułu Mistrza Polski w ostatnich dwóch sezonach i jeden z głównych kandydatów do kolejnego złotego medalu Energa Basket Ligi. Z kolei Enea Astoria to bardzo ambitny beniaminek, prowadzony przez Artura Gronka - nowego asystenta reprezentacji Polski. Na trybunach można spodziewać się wyjątkowej atmosfery, a to wszystko złoży się na świetne widowisko!Początek transmisji meczu Anwil Włocławek - Enea Astoria Bydgoszcz w niedzielę (2 lutego 2020 roku) o godz. 13:50 na Facebooku YouTube Energa Basket Ligi.Sponsorem transmisji sportowych zmagań jest spółka Anwil.