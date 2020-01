Luty w HBO GO - nowe seriale i filmy. Pełny wykaz premier (wideo)

Łukasz Szewczyk

Filmowo-serialowa kolekcja serwisu HBO GO z każdym miesiącem powiększa się o nowe tytuły. Jakie nowości pojawią się w lutym 2020 roku?

Pełny wykaz premier HBO GO - luty 2020 (dzień po dniu):

Luty w HBO GO to kolejna porcja nowych filmów i seriali. Będą wśród nich m.in. produkcje obyczajowe, komediowe, przygodowe, a także nowe filmy dokumentalne i programu specjalne. W nadchodzącym miesiącu z drugim sezonem wraca do serwisu- serial w reżyserii Saverio Costanzo na podstawie bestselerowego cyklu czterech książek Eleny Ferrante. Nowy sezon powstał w oparciu o drugą powieść, pt. Historia nowego nazwiska, i śledzi dalsze losy nastoletnich już przyjaciółek Eleny i Lili. W nowym sezonie serialuponownie zobaczymy Jima Carreya w roli Jeffa, znanego jako Pan Pickles, legendarnego prezentera dziecięcych programów telewizyjnych.Luty to także premiera nowej produkcji będącej adaptacją bestsellerowej powieści Roberto Saviano -. To serial kryminalny przedstawiający historię walczących o władzę grup rywalizujących między sobą o kontrolę nad przemytem i handlem kokainy. Z nowymi sezonami powrócą też, czyli produkcja z Benem Sinclairem w roli pociesznego dilera marihuany, który swoją pracę traktuje jak misję, czy- pełne ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver, jedna z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych.Do HBO GO dodany zostanie również finałowy sezon serialu opowiadającego o działaniach specjalnej jednostki antyterrorystycznej Sekcji 20 -oraz kolejny sezon serialuopowiadającego o młodym chłopaku, który trafia do szkoły magii. Zadebiutuje też finałowy sezon, czyli komediowej produkcji przedstawiającej codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny, a także nowy sezon serialu o świecie finansjeryNadchodzący miesiąc przyniesie również premiery filmowe - będzie wśród nich nagrodzony dwoma Złotymi Globami- opowieść o wczesnych latach życia Eltona Johna, w rolę którego wciela się Taron Egerton. Film został nominowany w tym roku do Oscara w kategorii "najlepsza piosenka". Dla fanów historii o zagrożeniach z kosmosu nowa propozycją jest filmz Chrisem Hemsworthem oraz Tessą Thompson w rolach głównych, orazz Elizabeth Banks w roli matki niebezpiecznego nastolatka.Miłośnicy dokumentów znajdą w lutym w HBO GO nowe propozycje. Wśród nich będzie między innymi nieprawdopodobna acz prawdziwa historia byłego policjanta, który przez ponad 10 lat czuwał nad prawidłowością organizowanej przez sieć McDonald's loterii Monopoly, z której potajemnie wykradł miliony dolarów - to w serialu HBO. Swoją premierę będzie też mieć dokument HBOprzedstawiający długoletnią znajomość Muhammada Ali'ego z popularnym prezenterem telewizyjnym Dickiem Cavettem.• 1 lutegoMagicy IV, odc. 1-13 (cały sezon)DumboGenezaHardkor Disko• 2 lutegoHotel MumbajTazzekaKraina cudów• 3 lutegoA może Adolf?• 4 lutegoMcMiliony, odc. 1All American II, odc. 11• 5 lutegoCudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 2Ich własna liga• 6 lutegoPrezydent z kreskówki III, odc. 2Szczypta romansu• 7 lutegoBabylon Berlin II, odc. 5-6Nowy papież, odc. 9Opowiedz mi bajkę II, odc. 10Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 12Młody Sheldon III, odc. 14OK K.O.! Po prostu walcz, odc. 1-58 (cały sezon)Między nami bliźniętamiNa planie• 8 lutegoW potrzebie IV, odc. 1KopciuszekRafaël• 9 lutegoWspółczesna rodzina XI, odc. 1RocketmanNajlepsi wrogowieDzień po moim odejściu• 10 lutegoKidding II, odc. 1-2Pohamuj entuzjazm X, odc. 4Avenue 5, odc. 4Outsider, odc. 6Dwie godziny od ParyżaCzułe słówka• 11 lutegoGenialna przyjaciółka II, odc. 1-2McMiliony, odc. 2All American II, odc. 12• 12 lutegoCudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 3Książę przypływówAli i Cavett: Opowieść z taśm• 13 lutegoPrezydent z kreskówki III, odc. 3Romeo i Julia: Poza słowami• 14 lutegoBabylon Berlin II, odc. 7-8Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 13Młody Sheldon III, odc. 15Niesamowity świat Gumballa, odc. 1-18Dzieci gorszego BogaGośćOszuściNa planie• 15 lutegoZero zero zero, odc. 1-2Kontra: Sieć, odc. 1W potrzebie IV, odc. 2ZaplątaniPiękna i BestiaKlasa pracująca• 16 lutegoWspółczesna rodzina XI, odc. 2Brightburn: Syn ciemnościKlub Literatury PięknejPeel• 17 lutegoPrzegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 1Kidding II, odc. 3-4Avenue 5, odc. 5Pohamuj entuzjazm X, odc. 5Outsider, odc. 7Powrót Różowej PanteryBarbershop II, odc. 6• 18 lutegoGenialna przyjaciółka II, odc. 3-4McMiliony, odc. 3Batwoman, odc. 12All American II, odc. 13• 19 lutegoBankowa gra II, odc. 1-6 (cały sezon)Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 4We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest• 20 lutegoPrezydent z kreskówki III, odc. 4Wywiad ze Słońcem Narodu• 21 lutegoBabylon Berlin II, odc. 9-10Młody Sheldon III, odc. 16Ben 10, odc. 1-40 (powrót)Na planie• 22 lutegoKontra: Sieć, odc. 2Zero zero zero, odc. 3-4W potrzebie IV, odc. 3Gdzie jest DoryKsięga dżungliBułgarska róża• 23 lutegoWspółczesna rodzina XI, odc. 3Men in Black: InternationalOstatni Serb w ChorwacjiCzłowiek, który wszystkich zaskoczył• 24 lutegoPrzegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 2Kidding II, odc. 5-6Avenue 5, odc. 6Pohamuj entuzjazm X, odc. 6Outsider, odc. 8Różowa Pantera kontratakuje• 25 lutegoGenialna przyjaciółka II, odc. 5-6McMiliony, odc. 4Batwoman, odc. 13All American II, odc. 14• 26 lutegoCudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 5• 27 lutegoPrezydent z kreskówki III, odc. 5Zagadki Hailey Dean: Śmierć na posterunku• 28 lutegoBabylon Berlin II, odc. 11-12Na planie• 29 lutegoKontra: Sieć, odc. 3W potrzebie IV, odc. 4Zero zero zero, odc. 5-6Dobry dinozaurWyścig