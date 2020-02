Materiał partnera

Lelum.pl - nowa gwiazda wśród portali dla kobiet

Na rynku mediów dla kobiet błyszczy nowa gwiazda - Lelum.pl. Działający od grudnia 2018 portal zyskuje coraz większą popularność wśród polskich czytelniczek i w ciągu roku stał się numerem 2 w swojej kategorii, przyciągając w grudniu 2019 blisko 2,7 mln użytkowników.

Czytelniczki i czytelnicy Lelum.pl znajdą tam między innymi najgorętsze informacje i plotki ze świata gwiazd oraz trendy modowe wraz z praktycznymi poradami i przydatnymi informacjami o promocjach. Lelum.pl to także poradnik dla nowoczesnej pani domu oraz przydatne przepisy i triki kulinarne. Lelum.pl to portal nowoczesnych kobiet, które chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami w modzie i urodzie, a także najświeższymi informacjami ze świata show-biznesu. Redakcja Lelum.pl tworzy uniwersalne treści z różnych kategorii, które trafiają użytkowników z każdej grupy wiekowej. Lelum.pl jest również źródłem inspiracji podróżniczych, a także poradnikiem dotyczącym związków i życia miłosnego w nowoczesnym i szybko zmieniającym się świecie. Użytkowniczki i użytkownicy portalu znajdą w nim też pomocne informacje dla posiadaczy psów, kotów i innych zwierząt, a także wzruszające historie i ciekawostki z czworonożnymi przyjaciółmi, które stanowią miłą odskocznię od codziennego życia. Podane w przystępnej formie treści lifestyle'owe zyskały uznanie czytelników i czytelniczek. Choć Lelum.pl działa dopiero od grudnia 2018, w ciągu niespełna roku stał się numerem 2 wśród polskich portali dla kobiet. Już w grudniu 2019 serwis Lelum.pl odwiedziło blisko 2,7 mln użytkowników (dane: Gemius), co stanowiło ponad dwukrotny wzrost od sierpnia 2019. Lelum.pl jest na dobrej drodze, by jeszcze w tym roku stać się liderem w swojej kategorii. Lifestyle'owe treści publikowane przez Lelum.pl są kierowane przede wszystkim do kobiet, które stanowią dziś ponad 70 proc. czytelników portalu. Kierowana przez Julię Saracen redakcja tworzy artykuły, poradniki i inne materiały kierowane do nowoczesnych kobiet, niezależnie od ich wieku, wykształcenia, czy stanowiska. - mówi Julia Saracen, redaktor naczelna Lelum.pl. Redakcja Lelum.pl to zespół młodych osób o świeżym spojrzeniu. To właśnie dzięki temu portal oferuje każdego dnia wiadomości, plotki, informacje i porady, które zyskały uznanie czytelniczek i czytelników. Redakcja prowadzona jest niezwykle w nowatorski i innowacyjny sposób, zupełnie inny niż w przypadku innych polskich mediów, co dodatkowo stanowi o jej sile. - mówi Julia Saracen. Jak deklaruje redaktor naczelna Lelum.pl, serwis cały czas ewoluuje i dostosowuje się do zmieniających się trendów i oczekiwań nowoczesnego odbiorcy. - zapowiada Julia Saracen. Lelum.pl to portal internetowy wydawany przez Grupę Iberion, nowoczesną grupę mediową, która dostarcza czytelnikom treści informacyjne, gospodarcze, rozrywkowe, a także sportowe. Powstała w roku 2015 Grupa jest wydawcą serwisów Pikio.pl, Antyfake.pl, Biznesinfo.pl, Pacjenci.pl, Wtv.pl, Zestadionu.pl, Turysci.pl, Smakosze.pl. Serwisy Grupy Iberion każdego miesiąca odwiedza ponad 6 milionów czytelników.