"To nie jest OK". Nowy serial Netflixa (wideo)

Łukasz Szewczyk

Netflix opublikował pierwszą zapowiedź nowej produkcji oryginalnej "To nie jest OK".

"To nie jest OK" na platformie Netflix

Nowa produkcja oryginalna "To nie jest OK" to satyryczna opowieść o nastolatce, która próbuje poradzić sobie z problemami w szkole i w domu, jednocześnie odkrywając swoją seksualność i nowe supermoce.W serialu grają Sophia Lillis jako "Sydney", Wyatt Oleff jako "Stanley Barber", Sofia Bryant jako "Dina", Kathleen Rose Perkins jako "Maggie", Aidan Wojtak-Hissong jako "Liam" oraz Richard Ellis jako "Brad Lewis"Twórcami serialu są reżyser i producent wykonawczy "The End of the F***ing World Jonathan Entwistle oraz producenci Stranger Things. Serial powstał na podstawie komiksu Charlesa Forsmana.Premiera serialu "To nie jest OK" 28 lutego 2020 roku na platformie Netflix. Pierwszy sezon liczy 7 odcinków.