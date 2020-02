Nowość w mobilnej aplikacji Ekstraklasy. Szybkie powtórki decydujących akcji meczowych

Łukasz Szewczyk

Od startu wiosennej części sezonu Ekstraklasa wprowadza do oficjalnej aplikacji mobilnej szybkie powtórki decydujących akcji meczowych. Powoli to wszystkim kibicom, także tym niemającym dostępu do transmisji telewizyjnych, na obejrzenie bramek na swoim telefonie już po kilku minutach.

By móc oglądać powtórki, wystarczy wybrać swój ulubiony klub lub obserwowany mecz. Po każdym golu otrzyma się wówczas powiadomienie z możliwością obejrzenia akcji. Funkcja ta pozwoli też na zobaczenie niewykorzystanych rzutów karnych. Rozwiązanie to da również możliwość obejrzenia powtórki kibicom na stadionach. Materiały będzie można odtwarzać w aplikacji Ekstraklasa do dziesięciu minut po zakończeniu spotkania. Po tym czasie wszystkie akcje i powtórki meczów będą dostępne w serwisie Ekstraklasa.tv.- mówi Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy S.A.Oficjalna aplikacja Ekstraklasy, którą pobrało już 210 tysięcy fanów PKO Bank Polski Ekstraklasy, wystartowała w listopadzie 2017 roku. Jest to autorski projekt ligowej spółki, stworzony we współpracy z przedsiębiorstwem 12player. Po roku obecności na rynku stała się ona najlepiej ocenianą oficjalną aplikacją ligową w Europie z notą 4,5/5 wystawioną przez użytkowników systemu operacyjnego Android. Pozwoliło to Ekstraklasie wyprzedzić aplikacje takich gigantów jak Premier League, Bundesliga, Serie A czy Ligue 1. Doceniając te wyniki Oficjalnym Partnerem aplikacji został Totalizator Sportowy - właściciel marki LOTTO. Aplikacja poprzez swoje funkcje daje partnerowi możliwość kontaktu z jedną z najbardziej lojalnych grup odbiorców, czyli z kibicami piłkarskimi. Drugim partnerem w aplikacji jest PKO Bank Polski wspierający wprowadzony przed rozpoczęciem sezonu Oficjalny Quiz Ekstraklasy.Aplikacja pozwala na wzbogacanie transmisji telewizyjnej poprzez m.in. możliwość komentowania wydarzeń boiskowych, oceniania gry piłkarzy, obserwowania statystyk na żywo oraz oddawania głosów w sondażach. Na tle aplikacji mobilnych innych lig europejskich aplikację Ekstraklasy wyróżnia jednocześnie rozbudowana sfera społecznościowa, z komunikatorem i opcją dodawania znajomych. Wprowadzenie szybkich powtórek z pewnością będzie kolejnym argumentem do rozmów społeczności korzystającej z aplikacji.