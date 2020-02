15 urodziny Map Google: Odświeżona aplikacja, nowa ikona i funkcje

Łukasz Szewczyk

Dokładnie 15 lat temu uruchomiona została usługa Map Google. Od tamtego czasu zmienił się ich wygląd, przybyło nowych funkcji, ale cel pozostał ten sam - pomagać użytkownikom w łatwiejszej komunikacji i odkrywaniu świata. Teraz Google oddaje w ręce użytkowników odświeżoną aplikację oraz prezentuje nową ikonę.

Mapy Google powstały 8 lutego 2005 roku. Na początku usługa dostępna była na komputerach. W listopadzie 2007 r. Mapy zawitały na urządzenia mobilne Blackberry i Palm, a w 2008 r. uruchomiono pierwszą aplikację na Androida, co zmieniło myślenie o poruszaniu się po świecie i nawigacji. W Polsce pełna wersja Map udostępniona została w maju 2008 r., natomiast Street View dotarło do naszego kraju w 2012 r., kiedy to udostępnione zostały zdjęcia ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Dziś z Map Google korzysta już ponad miliard użytkowników z różnych zakątków globu. Google zmapował 220 krajów i terytoriów oraz udostępnił Zdjęcia Street View w 87 krajach, a także w części Arktyki i Antarktydy. Aby uczcić te niezwykłe 15 lat, Google prezentuje nową ikonę, a także szereg aktualizacji, stworzony w oparciu o opinie użytkowników.Na początek nowa ikona, która odzwierciedla ewolucję, jaką przeszło Google podczas tych 15 lat mapowania świata i opiera się na kluczowym dla Map elemencie, który jest obecny od samego początku i oznacza daną lokalizację - pinezce.To nie koniec zmian. Zaktualizowana aplikacja Map Google na Androida i iOS dostarczy użytkownikom to, czego potrzebują dzięki pięciu łatwo dostępnym kartom:karta prezentuje informacje i opinie o około 200 milionach miejsc na całym świecie, w tym o lokalnych restauracjach, pobliskich atrakcjach lub zabytkach.niezależnie od tego, czy podróż odbywa się samochodem, czy komunikacją miejską, z kartą Dojazd można zawsze mieć pewność wyboru najlepszej trasy. Wystarczy ustawić codzienne dojazdy, aby otrzymywać aktualne informacje o ruchu drogowym i czasie podróży oraz propozycje alternatywnych tras.użytkownicy zapisali już ponad 6,5 miliarda miejsc na Mapach Google. Teraz mogą znaleźć je wszystkie i zorganizować w jednym miejscu. Przeglądanie zapisanych miejsc, tworzenie nowych planów podróży i dzielenie się rekomendacjami z innymi użytkownikami Map staje się teraz jeszcze prostsze.każdego roku setki milionów użytkowników pomaga aktualizować Mapy Google. Dzięki nowej karcie Opublikuj będzie można jeszcze łatwiej dzielić się swoją wiedzą i dodawać szczegółowe informacje na temat dróg i adresów, brakujących miejsc, a także recenzje biznesowe i zdjęcia.nowa karta jest dla użytkowników Map źródłem wiedzy o trendach oraz miejscach, których nie mogą przegapić zdaniem lokalnych przewodników. Od teraz oprócz odkrywania, zapisywania i udostępniania rekomendacji w sieci, użytkownicy będą mogli też bezpośrednio porozmawiać z firmami, aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.W ubiegłym roku Mapy Google wzbogaciły się o funkcję Live View, która wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną (AR) i pomaga użytkownikom lepiej zrozumieć, jaką wybrać drogę. Dzięki zdjęciom Street View, technologii uczenia maszynowego i czujnikom w smartfonach, funkcja pokazuje otoczenie ze wskazówkami nałożonymi w rozszerzonej rzeczywistości. Umieszczone na widoku okolicy strzałki i wskazówki pomagają dotrzeć na miejsce, np. określając, gdzie dokładnie skręcić lub w którą stronę wyruszyć na początku pieszej wędrówki.W nadchodzących miesiącach Google planuje rozszerzanie funkcji Live View i testowanie nowych możliwości, zaczynając od wyszukiwania miejsca. Dzięki planowanym aktualizacjom użytkownicy będą mogli szybciej dowiedzieć się, jak daleko się ono znajduje i w jakim kierunku powinni się udać.Google nieustannie wprowadza zmiany, aby wciąż lepiej pomagać swoim użytkownikomw podróżowaniu, bez względu na wybrany środek transportu. Nowe funkcje dostępnew aplikacji Mapy Google pozwolą uzyskać jeszcze więcej informacji podczas poruszania się transportem publicznym.W minionym roku Mapy zaczęły pokazywać . prognozy zatłoczenia w środkach transportu publicznego, oparte o dane zebrane podczas poprzednich przejazdów. Wszystko po to, by użytkownicy mogli wcześniej dowiedzieć się, jakie będą warunki podróży w wybranym przez siebie autobusie, tramwaju czy linii metra. Aby pomóc im jeszcze lepiej zaplanować przejazd, dodane zostaną nowe informacje o trasie zebrane od osób, które już nią podróżowały. Wkrótce przed wyruszeniem w drogę będzie można poznać takie szczegóły, jak:będzie można sprawdzić czy według poprzednich pasażeróww pojeździe było za ciepło czy za zimno.będzie można zidentyfikować linie transportu publicznego z obsługą personelu, łatwo dostępnym wejściem i siedzeniem czy dostępnym przyciskiem STOP.będzie można sprawdzić czy dany środek transportu jest bezpieczny, np. czy zainstalowane są w nim kamery bezpieczeństwa lub czy dostępna jest linia alarmowa.japońscy użytkownicy będą mieli możliwość sprawdzenia liczby wagonów kolejki lub metra i na tej podstawie wybrać trasę oraz zwiększyć swoje szanse na zajęcie miejsca siedzącego.w regionach, w których firmy przewozowe zdecydowały się na wyznaczenie specjalnych sekcji dla kobiet, aplikacja pomoże znaleźć te informacje.Powyższe przydatne dane pochodzić będą od pasażerów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z podróży (wypełnili krótką ankietę w Mapach Google) i pojawią się obok tras transportu publicznego (jeśli będą dostępne). Powyższe informacje pojawią się na całym świecie w marcu, a ich dostępność będzie się różnić w zależności od regionu i organizacji transportu miejskiego.