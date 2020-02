Nowy "Tygodnik Polsatnews.pl" z reportażami i publicystyką. Startuje też podcast Piotra Witwickiego

Łukasz Szewczyk

Polsat News coraz bardziej stawia na Internet. W weekend debiutuje "Tygodnik Polsatnews.pl", czyli to internetowy magazyn z artykułami o różnorodnej tematyce autorstwa zarówno dziennikarzy Polsat News, jak i czołówki polskich publicystów. Debiutuje również podcast Piotra Witwickiego

Piotr Witwicki / Fot. Polsat