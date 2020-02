Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis poświęcony Oscarom

Łukasz Szewczyk

Z okazji najsłynniejszego filmowego wydarzenia roku, dziennikarze Polskiego Radia uruchomili serwis poświęcony Oscarom - nagrodom przyznawanym przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Pod adresem oscary.polskieradio.pl w jednym miejscu znajdują się zarówno informacje o polskim kandydacie do Oscara - filmie "Boże Ciało" Jana Komasy, jak i opisy wszystkich nominowanych do nagrody filmów i twórców. Ponadto filmy wideo z wypowiedziami ekspertów o oscarowych faworytach, czerwonym dywanie oraz modzie na "eko" i "wege" w czasie Gali rozdania Oscarów 2020.W serwisie można przeczytać przepis na oscarowy hit, historię statuetki, najsłynniejsze oscarowe wpadki i rekordy oraz dowiedzieć się, ile można zarobić na Oscarach. Przedstawione zostały także sylwetki polskich laureatów Oscara. Na bieżąco publikowane są korespondencje i wywiady prosto z Hollywood, przygotowane przez wysłannika Polskiego Radia, Marka Wałkuskiego.Na szczególne polecenie zasługują materiały wideo, w tym wypowiedzi krytyków filmowych. Michał Chudoliński dowodzi dlaczego "Joker" nie powinien dostać Oscara oraz kogo zdecydowanie brak w tegorocznej odsłonie nagród Akademii. Z kolei Łukasz Muszyński docenia film "Parasite" i przekonuje, że kino się zmienia oraz mówi wprost, kto zdobywa uznanie tłumów, i rządzi masową wyobraźnią. Krytyk zdradza, który film "wywąchał" czas i oddał nastroje społeczne oraz co zagraża wielkim wytwórniom filmowym.Do kogo trafi Oscar za muzykę typują Mariusz Gradowski, dziennikarz Programu 2 Polskiego Radia oraz Agnieszka Kucińska, dziennikarka muzyczna "Glamour", podając jednocześnie przepis na oscarowy hit. Karolina Gruszecka, szefowa Działu Mody magazynu "Vogue", opowiada, co jest ważniejsze: sama ceremonia czy stroje gwiazd, a nad tegorocznym oscarowym menu zachwyca się Paulina Górska, ekoaktywistka. Serwis zamykają informacje o Oscarach, które znalazły się na antenach Polskiego Radia.92. gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbędzie się w nocy z 9 na 10 lutego. Polskie Radio będzie na bieżąco relacjonować wydarzenia z Los Angeles, a w czasie oscarowej nocy w serwisie opublikowana zostanie relacja live z wydarzenia.