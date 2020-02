"Boże ciało" oraz wielki wygrany Oscarów "Parasite" na platformie Player.pl

Łukasz Szewczyk

Głośny film Jana Komasy, nominowany do Oscara oraz zdobywca 10. nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. "Boże ciało" już można oglądać w Playerze. W ofercie dostępny jest także "Parasite", zdobywca aż czterech nagród na gali rozdania Oscarów.

(dostępny od 13 lutego) to historia 20-letniego Daniela (Bartosz Bielenia), który w trakcie odsiadki w poprawczaku przechodzi duchową przemianę. Postanawia zostać księdzem. Wie jednak, że przez swoją kryminalną przeszłość nie przyjmą go do żadnego seminarium. Na zwolnieniu warunkowym zostaje skierowany do pracy w zakładzie stolarskim, do którego nigdy nie trafia. Zamiast tego zaprzyjaźnia się z proboszczem lokalnej parafii, a kiedy nadarza się ku temu okazja, przejmuje jego obowiązki. Na początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać wiernych...To jednak nie wszystkie lutowe propozycje Platformy Player.pl. Od 21 lutego w ofercie pojawi się film, nagrodzony na Gali Oskarów 2020 aż w czterech kategoriach. To pełen dzikiego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji thriller o ludziach, którzy nigdy nie mieli się spotkać - biednych i bogatych, tych naprawdę uprzywilejowanych i tych zepchniętych do rynsztoków.Od 18 lutego w Playerze dostępny będzie również film, utytułowany na Paszportach Polityki i laureat wielu lokalnych nagród. To historia niewidomego geniusza, który wbrew wszelkim przeciwnościom losu zostaje wirtuozem fortepianu.Już teraz użytkownicy Playera mogą obejrzeć głośny i nagradzany film Wojtka Smarzowskiego, ukazujący grzechy kościoła katolickiego w Polsce. Na tym nie koniec uczty dla wyrafinowanego kinomana. W serwisie dostępna jest takżePawła Pawlikowskiego. Laureat Oscara i Złotej Palmy przedstawia poruszającą opowieść o miłości młodej piosenkarki Zuly (Joanna Kulig) i ambitnego muzyka Wiktora (Tomasz Kot). W ofercie nie brakuje też kultowych sag filmowych - od lutego w serwisie pojawiło się 8 filmów z serii