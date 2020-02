Allegro zainwestuje miliard złotych. Sprawne dostawy, większa użyteczność

Łukasz Szewczyk

Allegro planuje zainwestować 1 mld zł w rozwój ekosystemu Allegro. Najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2020 rok to przede wszystkim rozwój Allegro Smart! i usprawnienie dostaw

- powiedział prezes Allegro Francois Nuyts. -- dodał Nuyts.Celem na 2020 roku jest zwiększenie liczby klientów korzystających z platformy i ułatwienie im znalezienia produktów w najbardziej atrakcyjnych cenach. Aby to osiągnąć, Allegro stworzyło ekosystem. Wystawienie przedmiotu jest darmowe w niemal wszystkich kategoriach, a więc Allegro przejmuje na siebie dużą część ryzyka związanego handlem. Sprzedawcy mogą opublikować nieograniczoną liczbę ofert bez konieczności poniesienia dużych kosztów z góry. Zakładając utrzymanie obecnego tempa wzrostu, dzięki coraz większym inwestycjom Allegro w pozyskiwanie nowych klientów, rozwój programów lojalnościowych, takich jak Allegro Smart!, dostawy i nowe narzędzia sprzedażowe, według prognoz sprzedawcy zwiększą swoją aktywność na platformie i dodadzą 200 tys. nowych ofert dziennie. Ich łączna liczba ma sięgnąć 200 mln do końca 2020 roku. Liczba sprzedawców na Allegro ma wzrosnąć w tym roku o 20%.W 2019 roku klienci zaoszczędzili 500 mln zł na kosztach dostawy dzięki usłudze Allegro Smart! Rekordziście udało się zaoszczędzić już 90 tys. zł. Koszty i szybkość dostawy zawsze stanowiły największą barierę w zakupach w sieci w porównaniu z zakupami w sklepach stacjonarnych. Podczas gdy Allegro Smart! cieszy się coraz większą popularnością, Allegro skupia się na kolejnych inwestycjach w obszarze dostaw. W 2020 r. Allegro rozbuduje sieć punktów odbioru, umożliwi klientom śledzenie zakupów na każdym etapie dostawy oraz wprowadzi łatwiejszy, zautomatyzowany proces zwrotu zakupionych towarów. Skupi się również na rozwoju narzędzi dla sprzedawców, ułatwiających im analizę i optymalizację dostaw oraz zarządzanie nimi. Sprzedawcy będą mogli również skorzystać z umów z operatorami logistycznymi i obniżyć koszty wysyłki.Wyszukiwarka Allegro przetwarza 1,6 tys. zapytań na sekundę i dla większości klientów właśnie od niej zaczynają się zakupy. Według badań IRCenter z 2019 r. "Ścieżki zakupowe on-line w Polsce!", platforma Allegro to dla Polaków pierwszy krok przy robieniu zakupów przez Internet lub wyszukiwaniu produktów. Aby ułatwić klientom znalezienie odpowiednich przedmiotów, Allegro będzie inwestować również w rozwój mechanizmów uczenia maszynowego i głębokiego. 250 nowych inżynierów dołączy do zespołu technologii Allegro, wielu z doświadczeniem w AI/ML, których zadaniem będzie rozwój nowych rozwiązań. Celem jest przede wszystkim zrozumienie intencji klienta robiącego zakupy - w oparciu o wyszukiwane hasła a także sposób wyszukiwania (np. czy klient szuka określonego produktu czy po prostu przegląda Allegro w poszukiwaniu inspiracji). Dzięki temu klienci będą otrzymywać bardziej spersonalizowane rekomendacje i dodatkowe sugestie, wyszukiwanie stanie się łatwiejsze, będą też w stanie łatwiej dotrzeć na stronę sklepu sprzedawcy czy wyszukać wiele produktów oferowanych przez jednego sprzedawcę. Robienie zakupów na Allegro stanie się po prostu łatwiejsze i szybsze.W razie potrzeby Allegro zapewnia pełną obsługę klienta, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, udostępniając klientom różne metody kontaktu, między innymi w czasie rzeczywistym - już 25% klientów decyduje się na takie rozwiązanie. W 2020 roku Allegro skupi się na rozbudowie narzędzi pomagających sprzedawcom zapewniać obsługę klienta na najwyższym poziomie i skracających czas poświęcany na tego rodzaju działania. Dzięki Centrum Wiadomości klienci i sprzedawcy będą mogli komunikować się z serwisem za pośrednictwem rozwiązania przypominającego funkcjonalnością czat, a wiadomości będą zapisywane na jednej, łatwej w obsłudze platformie, co uczyni komunikację jeszcze wygodniejszą. Klienci będą w stanie śledzić wszystkie informacje związane z zakupami bez konieczności przeglądania otrzymanych wiadomości e-mail. Znacznie łatwiej będzie również skontaktować się ze sprzedawcą w przypadku dodatkowych pytań, również niezwiązanych z konkretnym produktem. Sprzedawcy będą mogli łatwo przeglądać rozmowy z klientami i zapewnić im obsługę na jeszcze wyższym poziomie.Nowa platforma społecznościowa, Allegro.Gadane , to rozwiązanie promujące "samoobsługę". Umożliwi klientom i sprzedawcom dzielenie się swoimi doświadczeniami z Allegro, wyszukiwanie porad i prowadzenie dyskusji na platformie. Allegro nadal inwestuje w budowanie polskiej gospodarki cyfrowej. Właśnie uruchomiło nową platformę szkoleniową Akademia Allegro, która oferuje kursy e-learningowe i seminaria internetowe oraz udostępnia materiały edukacyjne dotyczące zakupów i sprzedaży na Allegro. Została stworzona głównie przez ekspertów Allegro, dzięki czemu stanie się doskonałym i niezawodnym źródłem wiedzy na temat zakupów w serwisie.