Czego Polacy szukają w Google na Dzień Zakochanych?

Łukasz Szewczyk

Dzień świętego Walentego, który obchodzimy 14 lutego, jest znany na całym świecie jako święto miłości i zakochanych. Pary w Polsce często wybierają wspólne wyjście lub obdarowanie się prezentami. Co jest na szczycie popularności w 2020 roku? Sprawdzamy walentynkowe trendy według wyszukiwarki Google.

Analiza trendów w wyszukiwarce Google wskazuje, że liczba zapytań dotyczących Dnia Zakochanych czy podarunków z tej okazji, w 2020 roku zwiększyła się o 23,16% w porównaniu do poprzedniego roku. Polacy z roku na rok coraz więcej walentynkowych inspiracji czerpią właśnie z internetu. Dlatego poniższe dane mogą okazać się przydatne, jeżeli prowadzicie biznes związany z prezentami na Dzień Zakochanych lub aktywnościami, które bardzo często wybierają pary i chcecie dostosować swoją ofertę do wymagań klientów.Prezentów dla ukochanych zaczynamy szukać już od listopada. Wtedy pojawiają się pierwsze zapytania internautów w Polsce dotyczące Walentynek. Dla porównania: jeszcze 5 lat temu pierwsze takie wyszukiwania pojawiały się dopiero na początku stycznia. Na ten miesiąc przypada jednak prawdziwy szał dotyczący Święta Zakochanych, a w styczniu 2020 wzrost wyszukiwań w tej kategorii wyniósł aż 506,11%. Prezentów szukamy także zazwyczaj dzień przed Walentynkami: w 2019 roku 13 lutego było 195% więcej wyszukiwań niż 12 lutego.Co roku, w okolicach Walentynek na całym świecie zauważalny jest pik wyszukiwań związanych z prezentami "dla niej" lub "dla niego". W tym roku prezenty dla mężczyzn (frazy "dla niego", "dla chłopaka" itp.) była zdecydowanie częściej wyszukiwane niż prezenty dla kobiet (frazy "dla niej", "dla dziewczyny", "dla żony" itp.). We wcześniejszych latach pomiędzy kategoriami także zaznaczała się wyraźna różnica (np. w 2018 roku 65,9% wyszukiwań w kategorii dla mężczyzn w porównaniu do 34,1% w kategorii dla kobiet), która w tym roku jeszcze się pogłębiła (73% dla mężczyzn w porównaniu do 27% dla kobiet).Zazwyczaj nie szukamy konkretnego prezentu, jedynie 5% zapytań zawiera nazwę konkretnej marki. Wyszukiwarka Google staje się więc dla nas źródłem inspiracji i katalogiem możliwych prezentów. Pokazują to dane, według których w większości wpisujemy ogólne frazy: "prezent na walentynki", "upominki na walentynki", "prezent na walentynki dla niej" (23% wyszukiwań). Lubimy inspirować się także w temacie życzeń (22,5%) oraz kartek walentynkowych (4,5%).Przed Walentynkami większą popularnością w wyszukiwarce niż w jakimkolwiek innym okresie cieszą się zapytania o "bieliznę" (wzrost kategorii o 53,31%). Okazuje się, że spośród konkretnych prezentów modne jest także "SPA" (wzrost o 52,35%). Listę prezentów, o które pytania rosną najszybciej zamykają "kwiaty" (wzrost o 41,89%). Co ciekawe, bardzo popularne w zeszłym roku "słoiki DIY z karteczkami z życzeniami" w tym roku zanotowały spadek o 36,86%.O porady w poszukiwaniu romantycznego nastroju także zwracamy się do Google. W planowaniu walentynkowego wieczoru dla dwojga najczęściej bierzemy pod uwagę kolację. To hasło w różnych wersjach: "kolacja walentynkowa", "kolacja dla dwojga", "romantyczna kolacja dla niej" zdecydowanie króluje we wpisywanych frazach. Jednak dla Polaków romantyczna może być nie tylko kolacja, ale również walentynkowy obiad. To hasło ("romantyczny obiad dla dwojga", "obiad dla ukochanego") zanotowało w okresie przed Świętem Zakochanych wzrost o ponad 50%. Podobnie popularne są "słodycze" (44,8%).