Najpopularniejsze piosenki o miłości na Spotify. Na szczycie "All of Me" Johna Legenda (wideo)

Łukasz Szewczyk

Z okazji dnia zakochanych serwis Spotify przygotował zestawienie najpopularniejszych utworów miłosnych. Według danych serwisu, walentynkowym hitem na świecie została piosenka Johna Legenda "All of Me" z ponad 1,1 miliarda odtworzeń.

"All of Me" to najczęściej dodawana piosenka do playlist o miłosnej tematyce. Został dodany do ponad 29 milionów playlist. Utwór ten jest również najchętniej odtwarzaną piosenką zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety na walentynkowych playlistach.- powiedział John Legend w wywiadzie dla Spotify. -- dodał.Od czasu premiery w 2013 roku, w Dzień Zakochanych, słuchalność utworu odnotowywała corocznie wzrost o 50 proc. Największy zanotowany skok nastąpił w 2017 roku z 85 proc. wzrostem liczby odtworzeń piosenki.Niewątpliwie muzyka jest jednym z najbardziej romantycznych prezentów na Dzień Zakochanych. Świadczy o tym rosnąca popularność dzielenia się własnymi walentynkowymi playlistami na Spotify. 14 lutego ubiegłego roku użytkownicy serwisu podarowali bliskim dwa razy więcej playlist walentynkowych niż w 2018 roku.Użytkownicy Spotify stworzyli ponad 75 milionów list odtwarzania ze słowem "miłość" w tytule.1. "Let Me Love You" - DJ Snake, Justin Bieber2. "Love Yourself" - Justin Bieber3. "Love On The Brain" - Rihanna4. "Love Me Like You Do - From Fifty Shades Of Grey" - Ellie Goulding5. "All of Me" - John Legend6. "i hate u, i love u (feat. olivia o'brien)" - Olivia O'Brien, gnash7. "In the Name of Love" - Bebe Rexha, Martin Garrix8. "Perfect" - Ed Sheeran9. "Say You Love Me" - Jessie Ware10. "Another Love" - Tom Odell1. "All of Me" - John Legend2. "Thinking out Loud" - Ed Sheeran3. "Just the Way You Are" - Bruno Mars4. "I Will Always Love You" - Whitney Houston5. "Can't Help Falling in Love" - Elvis Presley6. "My Girl" - The Temptations7. "Make You Feel My Love" - Adele8. "Perfect" - Ed Sheeran9. "I Don't Want to Miss a Thing - from Armageddon" - Aerosmith10. "I'm Yours" - Jason Mraz