"Przystanek Polska". Nowy projekt multimedialnych reportaży w Onecie

Łukasz Szewczyk

W Onecie debiutuje "Przystanek Polska", pierwszy reportaż multimedialny o Polsce lokalnej, autorstwa Kamila Dziubki, Daniela Olczykowskiego i Janusza Schwertnera. Reportaż multimedialny stanowi odpowiedź na najnowsze trendy w światowym internecie.

Reportaż multimedialny pozwala spojrzeć na tę formę dziennikarską z zupełnie nowej perspektywy. Reportażto projekt multimedialny o Polsce lokalnej - łączy pracę dziennikarzy, fotografów, operatorów, ale także grafików i informatyków z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. W efekcie pozwala przeżyć opowiadaną historię w zupełnie nowy sposób.- mówi Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onet.plAutorami i pomysłodawcami "Przystanku Polska" są dziennikarze Onetu: Kamil Dziubka, Daniel Olczykowski i Janusz Schwertner. W podróży po Polsce towarzyszyli im fotograf Maciej Krüger oraz operatorzy: Michał Karaszewski oraz Krzysztof Sójka.- mówi współautor projektu Janusz Schwertner."Przystanek Polska" to dziesięć multimedialnych reportaży, których realizacja zajęła ponad 2 miesiące. Reporterzy Onetu przyjrzeli się, jak wygląda Polska w mniejszych miastach i na wsiach. Bohaterowie reportaży opowiadają, czemu cenią życie na wsi i w jaki sposób życie w małych wspólnotach nie jest takie jak kiedyś. Przedstawiają relacje sołtysa-geja, mieszkańców stolicy bezrobocia czy nauczycielki, która przełamuje schematy, by zapewnić najlepszą edukację swoim uczniom. Twórcy projektu "Przystanek Polska" wzięli pod lupę polską religijność, znaczenie rodziny, stopień zamożności i więzi między ludźmi.Kamil Dziubka przyznaje, że praca nad reportażem była "jedną z najwspanialszych przygód reporterskich w jego dziennikarskim życiu". -- mówi Dziubka.Reportaże składające się na "Przystanek Polska" to nowoczesna powieść, która pozwala zrozumieć środowiska dotychczas wielu osobom nieznane i pokazać nieznane oblicze ludzi oraz miejsc, znanych nie tylko z widzenia.- mówi Daniel Olczykowski.