"Ikar. Legenda Mietka Kosza" w TVP VOD

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polska, po zaledwie czterech miesiącach od premiery kinowej, na platformie TVP VOD udostępnia film Macieja Pieprzycy o historii Mieczysława Kosza, mistrza jazzowych improwizacji. W tytułowej roli wystąpił Dawid Ogrodnik

Koprodukcja Telewizji Polskiej została uhonorowana Srebrnymi Lwami oraz zyskała uznanie widzów i krytyków na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - zdobyła najwięcej, bo aż sześć nagród w Konkursie Głównym oraz Złotego Klakiera dla najdłużej oklaskiwanej produkcji. Nad oprawą muzyczną czuwał Leszek Możdżer, który odpowiadał za aranżacje znanych i popularnych utworów: "Take the A Train", "San Francisco", "Kasztany", "Cała jesteś w skowronkach".Film Macieja Pieprzycy to nie tylko opowieść o muzycznym geniuszu, ale również niesamowita historia wielkiego sukcesu, przeplatanego życiowymi tragediami. Mieczysław Kosz dla fanów polskiego jazzu jest legendą. Wystąpił na uznawanym za najbardziej prestiżowy festiwalu w Montreux, grał w paryskich klubach i najlepszych salach koncertowych. Był podziwiany przez największych muzyków i publiczność. Film przedstawia historię narodzin wielkiego talentu, poszukiwania szczęścia i miłości.Filmowa biografia tego wyjątkowego muzyka dostępna w płatnej ofercie na vod.tvp.pl.