"Wojna domowa", "Czterdziestolatek". Kultowe seriale Jerzego Gruzy za darmo w TVP VOD

Łukasz Szewczyk

Kultowe polskie seriale na platformie TVP VOD.

Efektem czterdziestoletniej współpracy Jerzego Gruzy z Telewizją Polską są kultowe filmy i seriale, które nauczyły Polaków śmiać się z samych siebie. Gruza to architekt dobrego humoru, który groteskowo i inteligentnie demaskował absurdy rzeczywistości i pozwalał spojrzeć na problemy dnia powszedniego z dystansem i uśmiechem. Seriale takie jak "Wojna domowa" czy "Czterdziestolatek" na stałe weszły się do kanonu klasyki polskiego kina i dzięki swej uniwersalności również dziś śmieszą i wychowują miliony Polaków. Na platformie vod.tvp.p l dostępne są za darmo kultowe seriale Jerzego Gruzy: "Wojna domowa", "Czterdziestolatek", "Pierścień i róża", "Czterdziestolatek dwadzieścia lat później", "Tygrysy Europy". A także filmy: "Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy", "Mistrz tańca"Przypomnijmy, żeto przełomowe lata 60, dynamika życia rodzinnego i sąsiedzkie perypetie mieszkańców domu przy ul. Senatorskiej w Warszawie widziane oczyma nastoletniego Pawła i jego rówieśniczki Anuli. Kultowy serial, który dzięki znakomitej obsadzie i wyjątkowemu poczuciu humoru skradł serca milionom Polaków.Z kolei kultowyto opowieść o życiu inżyniera Karwowskiego i jego najbliższych. Groteskowy portret Polski lat 70 pełen trafnych spostrzeżeń i komentarzy do ówczesnej rzeczywistości, której absurdy jak w soczewce skupiają się w wyzwaniach stających przed rodziną Karwowskich.Serialto karykatura ambicji nowobogackich elit finansowych. Serialowy paszkwil przy pomocy ciętego humoru i doskonałej gry aktorów bezwzględnie obnaża małostkowość, brak ogłady i gustu świata zachłyśniętych kapitalistycznym marzeniem nuworyszy.