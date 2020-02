Netflix wprowadzi do Polski tańszy abonament na urządzenia mobilne

Łukasz Szewczyk

Netflix zapowiada test nowych planów mobilnych w Polsce.

Kilka tygodni temu dyrektor generalny Netflixa zapowiadał , że największa na świecie rozrywkowa platforma internetowa planuje testu tańszych opcji abonamentowych na kolejnych rynkach. Jednym z tych krajów ma być Polska.Wiele wskazuje na to, że jeszcze w lutym 2020 roku polscy użytkownicy Netflixa będą mogli korzystać z nowych opcji abonamentowych przygotowanych z głownie myślą o użytkownikach urządzeń mobilnych. Pierwsza z nowych propozycji to opcjaza 24 zł, która umożliwi dostęp do oferty Netflixa w jakości SD na jednym smartfonie lub tablecie. Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowano opcjęw cenie 38 zł z dostępem do treści w jakości HD do wyboru: na jednym ekranie komputerze/laptopie lub dwóch ekranach mobilnych smartfon/laptop.W ofercie nadal pozostają dotychczasowe opcje abonamentowe - podstawowy SD (34 zł), standard HD (43 zł) oraz premium z 4K (52 zł).