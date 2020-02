Polska jest jednym z najszybciej rosnących rynków podcastowych

Łukasz Szewczyk

Fenomen podcastów bazuje na pełnej dowolności w dostępie do nagrań audio - można ich słuchać w dogodnym czasie, nie odrywając się od innych czynności, a dodatkowo mamy do wyboru różnorodną tematykę. To główne powody, dla których forma ta z miesiąca na miesiąc zyskuje coraz więcej zwolenników.

- mówi agencji Newseria Biznes Maciej Małek, podcast manager w grupie LTTM (LifeTube, TalentMedia, Mellon Media). -Popularyzacji podcastów sprzyja mniejsze zainteresowanie formatem wideo, obserwowane ostatnio w sieci. Internauci szukają medium, które może im towarzyszyć w momentach, kiedy nie mogą oglądać wideo, czytać artykułów lub grać w gry mobilne.- dodaje ekspert Grupy LTTM.Z badania Tandem Media i Publicis Groupe wynika, że 27 proc. internautów słucha podcastów. Większość słucha ich co najmniej raz w miesiącu. Nowi słuchacze korzystają z podcastów częściej i w większej liczbie. 59 proc. badanych subskrybuje od dwóch do czterech audycji, a 12 proc. - pięć lub więcej. Ankietowani wskazują, że zwykle sięgają po podcasty dla rozrywki i relaksu, ale też po to, by dowiedzieć się czegoś o świecie. Co ważne, wiarygodność podcastów jest oceniana wyżej niż tradycyjnych mediów. Często są określane mianem eksperckich.- przekonuje Maciej Małek.Jego zdaniem jest to nowa szansa dla twórców wideo, szczególnie tych, którzy dopasują się do oczekiwań wymagających internautów, szczególnie osób między 19. a 29. rokiem życia, bo to oni najchętniej słuchają podcastów. Dla twórców jest to możliwość rozszerzenia swojego zasięgu i dotarcia do odbiorców w sytuacjach, w których wcześniej nie było to możliwe. Blisko połowa badanych przez Tandem Media i Publicis Groupe słucha podcastów podczas dojazdów, w samochodzie lub środkach komunikacji. 38 proc. robi to, wykonując różne obowiązki domowe. Kobiety najczęściej wybierają audycje na temat zdrowia, stylu życia, psychologii czy rozrywki, a mężczyźni lubią słuchać o technologiach, muzyce, rozrywce i polityce. Oferta podcastów stale się powiększa.- podkreśla ekspert LTTM.Obecnie najlepiej rozwinięty jest rynek amerykański, a w zasadzie anglojęzyczny, co widać także w aktywności polskich internautów. W Polsce aż 20 proc. słuchanych podcastów to nagrania w języku angielskim. Według Tandem Media Amerykanie, którzy kiedykolwiek mieli kontakt z podcastem, to 44 proc. ogółu słuchaczy (2018 rok). Co ciekawe, wzrost konsumpcji podcastów jest tak dynamiczny, że jeszcze trzy lata temu co trzeci mieszkaniec USA w wieku 12+ ich słuchał, a dziś niemal co drugi.- tłumaczy Maciej Małek. -W Polsce czterech na pięciu badanych korzysta z darmowych aplikacji do słuchania podcastów, ale 28 proc. jest skłonnych zapłacić za taką możliwość. Jak wynika z szacunków Ovum "Podcast Market Forecast 2019-2024", za cztery lata na całym świecie będzie nawet 2,2 mld słuchaczy.