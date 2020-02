Netflix na marzec. Pełny wykaz premier miesiąca

Łukasz Szewczyk

Internetowy serwis rozrywkowy Netflix poszerza ofertę o nowe pozycje. Co czeka widzów w marcu 2020 roku?

Netflix - wykaz premier na marzec 2020 roku:

Serialowy marzec w Netflixie to m.in. druga część(od 6 marca). Przebiegły szef gangu zacieśnia uścisk wokół Paradise, a ekipa zmaga się z zaciekłymi konfliktami, brudnymi interesami, dziwnymi fetyszami i zagrożeniem nuklearnym.Z trzecim sezonem wraca animowany(od 5 marca). Belmont i Sypha osiedlają się w wiosce, która skrywa mroczne sekrety. Alukard zostaje mentorem dla swoich dwóch wielbicieli, a Izaak rozpoczyna poszukiwania Hektora.Z kolei 11 marca wraca. Trzeci sezon serialu komediowego o grupie przyjaciół zmagających się z wyzwaniami dorastania w owianej złą sławą części Los Angeles.Kolejna śmierć oznacza kolejne śledztwo. Uczniowie próbują zaplanować swoją przyszłość, ale przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Trzeci sezon serialujuż 13 marca w Netflixie.W ramówce Netflixa m.in. serial(od 26 marca). Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć.Końcówka miesiąca to także premiera trzeciego sezonu serialu(od 27 marca) o rodzinie, która uciekła do Missouri, aby prać pieniądze dla kartelu.Wśród filmowych premier warto uwagę zwrócić na(6 marca). Ekranizacja popularnych książek z Markiem Wahlbergiem w roli głównej. Spenser zajmuje się sprawą nietypowego morderstwa, która wciąga go do bostońskiego półświatka.Kolejny film oryginalny Netflixa to. W więzieniu, gdzie osadzeni na wyższych piętrach jedzą lepiej niż skazani pod nimi, jeden mężczyzna zaczyna walczyć o sprawiedliwość.Filmową premierą będzie także(25 marca). Gdy bezrobotny specjalista odkrywa, że wciąż ma klucze do mieszkania, które musiał sprzedać, popada w obsesję na punkcie odzyskania życia, które kiedyś było jego.Dokumentalną premierą miesiąca jest(25 marca). Na letnim obozie dla niepełnosprawnych nastolatków tuż obok Woodstock powstał ruch rewolucyjny, który na zawsze zmienił amerykańską rzeczywistość.• od 1 marcaTut Tut Autka w Pagórkowie: Sezon 2Kler7 UczućVoiceBatman i Liga SprawiedliwościRodzinka YamadówNausicaa z Doliny WiatruTerminalKsiężniczka MononokeKsiężniczka KaguyaSpirited Away: W krainie BogówNarzeczona dla kotaTajemniczy świat ArriettyJoJo's Bizarre AdventureBakugan: Battle PlanetVelvet Colección: Wielki FinałMaskaBaby DriverKowboje i ObcyNieproszeni gościeSpider-Man 2StriptizTammyDzikie żądze• od 2 marcaSuperfly• od 3 marcaTaylor Tomlinson: Quarter-Life CrisisFaceci z misją• od 4 marcaRiverdale: Sezon 4• od 5 marcaPotężny mały Bheem: Święto kolorówCastlevania: Sezon 3Hook• od 6 marcaParadise PD: Część 2GuiltyI am JonasPodwójne morderstwo: Cisza białego miastaŚledztwo SpenseraThe Protector: Sezon 3Ugly Delicious: Sezon 2Wassup Man GO!The UnderclassSpider-Man: Homecoming• od 7 marcaI am JonasPierwsza gwiazdka• od 8 marcaSitara: Dajcie dziewczynkom marzyćSupergirl• od 10 marcaMarc Maron: Edn Times FunCarmen Sandiego: Kraść albo nie kraśćFaceci z misją• od 11 marcaThe Circle - Brazylia: Sezon 1On My Block: Sezon 3Brudna Forsa: Sezon 2• od 12 marcaMission: Impossible - Fallout• od 13 marca100 ludzi: Sezon 1Bloodride: Sezon 1Kingdom: Sezon 2Kobiety nocySzkoła dla elity: Sezon 3The Valhalla MurdersGokartyZaginione dziewczynyBEASTARSThe UnderclassPuzzleÓsma klasa• od 15 marcaKlub samotnych mam - film Tylera Perry'egoUzależniona• od 16 marcaDzieciak rządzi: Znowu w grze: Sezon 3• od 17 marcaBaranek Shaun: Przygody na farmie: Sezon 1Bert Kreischer: Hey Big BoyFaceci z misjąUltraviolet• od 18 marcaJurassic World: Upadłe królestwoBotoksProceder• od 19 marcaAltered Carbon: Resleeved• od 20 marcaDare Me: Sezon 1Feel Good: Sezon 1List do króla: Sezon 1Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker: MiniserialBun MaskaPlatformaUltrasFangio: człowiek, który poskromił maszynyKról tygrysów: MiniserialDinołaczka: Sezon 2Greenhouse Academy: Sezon 4Wielkie plany Archibalda: Sezon 2Mali przyjaciele: Sezon 1The Underclass• od 22 marcaCzarna lista• od 23 marcaSol Levante: Sezon 1• od 24 marcaFaceci z misją• od 25 marcaZnaki: Sezon 1Były lokatorCurtiz - Węgier, który wstrząsnął HollywoodObóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnychPierwszy reformowany• od 26 marcaBlack Lightning: Sezon 3Unorthodox: Sezon 17SEEDS: Part 2• od 27 marcaMistrzowie renowacji samochodów: Sezon 2Ozark: Sezon 3Kto tu jest winny?Znak diabłaDragons: Rescue: Hunt for the Golden DragonTru: Dzień NiespojajekZnak diabłaMistrzowie renowacji samochodów: Sezon 2Ozark: Sezon 3The DeclineThe UnderclassThere's Something in the Water• od 28 marcaW garniturachDC Super Hero GirlsPidżamersi• od 31 marcaInwazja: Bitwa o Los AngelesZbaw nas ode złegoMocne uderzenieŚwiat w płomieniachTrudne słówkaJack i JillPotępiony 2