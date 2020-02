Ipla z nowymi aplikacjami i funkcjami na dużym ekranie

Łukasz Szewczyk

Serwis rozrywki internetowej IPLA sukcesywnie wprowadza rozwiązania mające na celu zwiększenie dostępności oferowanych treści.

Zgodnie z obraną strategią IPLA konsekwentnie pracuje nad zwiększeniem dostępności platformy i wygody korzystania z niej na różnych urządzeniach. Użytkownicy Apple TV mogą już zainstalować na swoim urządzeniu aplikację IPLA. Jest to pierwszy polski serwis VOD na tej platformie. W aplikacji dostępna jest pełna oferta IPLI - kanały TV, sport na żywo, filmy i seriale, wydarzenia dostępne w PPV, pakiety. Aplikacja dostępna jest globalnie w sklepie App Store na urządzeniach Apple TV.Dzięki wprowadzonej funkcji Chromecast użytkownicy IPLI zyskali dostęp do treści w bardziej komfortowych warunkach. Chromecast umożliwia przesyłanie obrazu z telefonu, komputera lub tabletu na duży ekran, np. telewizor. Rozwiązanie to jest już dostępne na ipla.tv w przeglądarce Chrome i w aplikacjach mobilnych Android oraz jest sukcesywnie wprowadzane do aplikacji mobilnych iOS.To nie koniec nowości. Użytkownicy telewizorów Samsung Smart TV z systemem Tizen mieszkający poza granicami Polski mogą już korzystać w ramach serwisu IPLA z dedykowanego im pakietu IPLA Polonia. Pakiet ten proponuje wybrane odcinki seriali z ramówki TV Polsat wcześniej niż w telewizji oraz bez reklam. Wśród tytułów dostępne są m.in. "Przyjaciółki", "W rytmie serca", "Gliniarze" oraz wiele innych. Dodatkowo pakiet zapewnia 7 kanałów telewizyjnych: Polsat News HD, Superstacja, Polsat 1, Disco Polo Music, Filmbox Arthouse, Fightbox oraz Docubox, a także transmisje sportowe na żywo: PlusLiga, Liga Siatkówki Kobiet, Energa Basket Liga.Dodatkowo zaktualizowana została wersja aplikacji przeznaczona na telewizory Samsung z systemem Tizen - odświeżeniu uległ wygląd oraz została dodana możliwość dokonania opłaty za zakupiony materiał za pomocą BLIKA.