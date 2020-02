Marzec w HBO GO - nowe seriale i filmy. Pełny wykaz premier (wideo)

Łukasz Szewczyk

Filmowo-serialowa kolekcja serwisu HBO GO z każdym miesiącem powiększa się o nowe tytuły. Jakie nowości pojawią się w marcu 2020 roku?

Pełny wykaz premier HBO GO - marzec 2020 (dzień po dniu):

Miesiąc rozpocznie się między innymi premierą brytyjskiego serialu komediowego z nominowanym do Złotego Globu Martinem Freemanem. To historia o perypetiach dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Kolejnymi nowościami będzie serialśledzący losy młodej inżynierki, która próbuje ustalić, co dokładnie stało się z jej chłopakiem, oraz- serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave'a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky.Do serwisu dodany zostanie także nagradzany serial, czyli opowieść o losach broadwayowskiego reżysera Boba Fosse'a oraz jego muzy - tancerki Gwen Verdon z Samem Rockwellem oraz nagrodzoną za tę rolę Złotym Globem Michelle Williams. Inną nowością będzie- oparta na powieści o tym samym tytule serialowa historia dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy namiętność.W połowie miesiąca zaplanowana została premiera trzeciego sezonu serialu HBO, który jest mroczną odyseją o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu. W nowym sezonie producenci Jonathan Nolan, Lisa Joy oraz J.J. Abrams zabiorą widzów w zupełnie nowy świat. Kolejnym tytułem, który pojawi się w marcu w HBO GO będzie ekranizacja uznanej powieści Philipa Rotha. Produkcja autorstwa Davida Simona i Eda Burnsa z Winoną Ryder i Johnem Turturro w rolach głównych przedstawia alternatywną wersję historii Ameryki.W nadchodzącym miesiącu z nowymi sezonami powrócą także takie seriale, jak, czyli Pamela Adlon w roli matki trzech dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles. Wróci teżo grupie outsiderów, która doprowadziła do największego w historii krachu na giełdzie - tym razem przyjdzie im mierzyć się konsekwencjami kryzysu. Dodane zostaną również nowe sezonyo dziewczynie, która odkrywa, że jej ukochany ze szkolnych lat jest przybyszem z obcej planety, oraz- produkcji ukazującej następstwa randki, na którą wybrało się dwoje doświadczonych przez życie ludzi. W jeden z głównych ról występuje tutaj znana z serialu Downton Abbey Joanne Froggatt.W HBO GO nie zabraknie też historii filmowych. Marzec wypełniony będzie takimi hitami jak filmowa wersja kultowej animacji Walta Disneyaczy najnowsza część przygód Chudego i jego kumpli w. Fani superbohaterskiego kina będą mogli spędzić czas, oglądając Toma Hollanda, Samuela L. Jacksona oraz Zendayę w filmie. A miłośnicy największych klasyków pewnie chętnie wrócą do takich tytułów, jakMarzec to także miesiąc ciekawych premier dokumentalnych. Będzie wśród nich dokumentopowiadający o jednym z najbardziej znanych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy na świecie - Diego Maradonie. Nowością będzie również otwierający oczy film dokumentalny, którego twórcy analizują coraz bardziej powszechne zjawisko "fake newsów" oraz wpływ dezinformacji, teorii spiskowych i fałszywych wiadomości na przeciętnego obywatela.• 1 marcaWspółczesna rodzina XI, odc. 4Nie wysiadajIrina• 2 marcaPrzegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 3Avenue 5, odc. 7Pohamuj entuzjazm X, odc. 7Kidding II, odc. 7- 8Outsider, odc. 9DyrygentkaŚniadanie u Tiffany'ego• 3 marcaRodzice, odc. 1Kłamstwa II, odc. 1McMiliony, odc. 5Genialna przyjaciółka II, odc. 7-8All American II, odc. 15• 4 marcaCudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 6Rozpalony duch• 5 marcaDave, odc. 1Devs, odc. 1-2Prezydent z kreskówki III, odc. 6Skarb narodów• 6 marcaFosse/Verdon, odc. 1-8 (cały sezon)Lepsze życie IV, odc. 1-2Noughts + Crosses, odc. 1-6Młody Sheldon III, odc. 17Między nami, misiami III, odc. 1-40 (cały sezon)Na planie• 7 marcaKontra: Sieć, odc. 4W potrzebie IV, odc. 5Zero zero zero, odc. 7- 8Mała Syrenka: Dzieciństwo ArielPrzed mrozem• 8 marcaWspółczesna rodzina XI, odc. 5Król Lew (2019)MiraiStaniczek• 9 marcaPrzegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 4Avenue 5, odc. 8Pohamuj entuzjazm X, odc. 8Kidding II, odc. 9-10Outsider, odc. 10Terytorium miłości• 10 marcaRodzice, odc. 2Kłamstwa II, odc. 2Batwoman, odc. 14All American II, odc. 16McMiliony, odc. 6• 11 marcaCudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 7GłosTrojanki• 12 marcaDave, odc. 2Devs, odc. 3Prezydent z kreskówki III, odc. 7Syndrom DDR• 13 marcaLepsze życie IV, odc. 3Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 14Młody Sheldon III, odc. 18Piątek 13-goDarlin'Na planie• 14 marcaKontra: Sieć, odc. 5W potrzebie IV, odc. 6BilleZaczarowana• 15 marcaWspółczesna rodzina XI, odc. 6Toy Story 4Ostatnie drzewoW proch się obrócisz• 16 marcaWestworld III, odc. 1Czarny poniedziałek II, odc. 1Axios III, odc. 1Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 5Avenue 5, odc. 9Pohamuj entuzjazm X, odc. 9DysonansNieoczekiwana zmiana miejsc• 17 marcaSpisek przeciwko Ameryce, odc. 1Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 1Rodzice, odc. 3Kłamstwa II, odc. 3Batwoman, odc. 15• 18 marcaCudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 8Tylko ty• 19 marcaDave, odc. 3Devs, odc. 4Prezydent z kreskówki III, odc. 8Zabić wspomnienia• 20 marcaLepsze życie IV, odc. 4Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 15Ben 10 II, odc. 1-40 (cały sezon)Postprawda: Dezinformacja i koszt fake newsówNa planie• 21 marcaKontra: Sieć, odc. 6W potrzebie IV, odc. 7WhiplashZwyczajna kobietaOpowieści na dobranocKocham cię na zabój• 22 marcaWspółczesna rodzina XI, odc. 7Spider-Man: Daleko od domuCzłowiek jutraHappy Ending• 23 marcaWestworld III, odc. 2Czarny poniedziałek II, odc. 2Axios III, odc. 2Pohamuj entuzjazm X, odc. 10Małe kobietkiBez końca• 24 marcaSpisek przeciwko Ameryce, odc. 2Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 2Rodzice, odc. 4Kłamstwa II, odc. 4Batwoman, odc. 16• 25 marcaCudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 9• 26 marcaDave, odc. 4Devs, odc. 5Prezydent z kreskówki III, odc. 9Krzyżówkowe zagadki: Mordercza łamigłówkaDiego• 27 marcaLepsze życie IV, odc. 5Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 16Niesamowity świat Gumballa II, odc. 1-20Dzienniki Zen Garry'ego Shandlinga, odc. 1-2Kill Chain: Cyberatak na demokracjęNa planie• 28 marcaKontra: Sieć, odc. 7W potrzebie IV, odc. 8Lilo i Stich 2: Mały feler StichaHudson HawkUczeń czarnoksiężnikaOstrym nożem• 29 marcaWspółczesna rodzina XI, odc. 8Złote wyjścieLEGO. Przygoda 2Jutro wstanie nowy dzień• 30 marcaWestworld III, odc. 3Czarny poniedziałek II, odc. 3Axios III, odc. 3Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 6Trzy dni i jedno życieBoso w parku• 31 marcaSpisek przeciwko Ameryce, odc. 3Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 3Rodzice, odc. 5Kłamstwa II, odc. 5Batwoman, odc. 17