BLIK wkracza na globalne platformy e-commerce

Łukasz Szewczyk

Adyen, który dostarcza rozwiązania płatnicze wielu wiodącym firmom na świecie, udostępni BLIKA w ramach swojego portfolio metod płatności. Dzięki temu globalne platformy e-commerce będą mogły zaoferować polskim kupującym możliwość zapłacenia w preferowany przez nich sposób.

BLIK staje się coraz popularniejszy w płatnościach mobilnych dzięki unikalnemu modelowi realizacji transakcji. Szybkość, wygoda i bezpieczeństwo to kluczowe korzyści dla użytkowników bankowości mobilnej. BLIK łączy te elementy w optymalny sposób. Rozwiązanie stworzone w Polsce jest już dostępne w całym e-commerce w naszym kraju i coraz śmielej wychodzi za granicę. Popularność BLIKA jest doceniana przez międzynarodowych dostawców płatności, którzy mają w swoim portfolio globalnych graczy e-commerce. Teraz użytkownicy BLIKA będą mogli płacić na międzynarodowych stronach korzystających z rozwiązań Adyen.mówi Monika Król, Wiceprezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKAAdyen zapewnia nowoczesną infrastrukturę end-to-end łączącą przedsiębiorstwa bezpośrednio ze wszystkimi głównymi systemami i metodami płatności preferowanymi przez konsumentów na całym świecie. Adyen udostępnia bezproblemowe płatności w kanałach internetowych, mobilnych i w sklepach stacjonarnych. Umożliwia firmom tworzenie spójnych doświadczeń we wszystkich kanałach sprzedaży, aby poprawić całą ścieżkę zakupową klientów.- mówi Jakub Czerwiński, Wiceprezes Sprzedaży, CEE Adyen.W 2019 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali ponad 217 milionów transakcji. To więcej niż w ciągu pierwszych czterech lat funkcjonowania systemu (135 milionów). Trzy z czterech transakcji BLIKIEM to zakupy online, wzrosty można zobaczyć również w innych kanałach.