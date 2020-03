Nowy serial komediowy w HBO GO. "Dave" przybliży sylwetkę rapera Lil Dicky (wideo)

Łukasz Szewczyk

W HBO GO zadebiutuje "Dave". Nowy serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave'a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky.

Mieszkający na przedmieściach, neurotyczny około dwudziestoletni mężczyzna pewnego dnia dochodzi do wniosku, że jego przeznaczeniem jest zostanie jednym z najlepszych raperów wszechczasów. Teraz jego zadaniem jest przekonanie do tego najbliższych przyjaciół, ponieważ to właśnie z ich pomocą faktycznie może podbić cały świat.W roli głównej zobaczymy samego Dave'a Burda. Obok niego występują Taylor Misiak, Christine Ko i Gina Hecht. Reżyserem serialu jest Greg Mottola. Za produkcję odpowiada FX Productions.Premiera serialu Dave zaplanowana została w HBO GO na 5 marca. Tego dnia do serwisu dodany zostanie pierwszy odcinek produkcji. Kolejne odcinki dodawane będą co tydzień, w czwartki. Serial składa się z 8 półgodzinnych odcinków.Na początku marca w serwisie HBO GO swoją premierę będzie miał także drugi seriali komediowy FX Productions - "Rodzice"