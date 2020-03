Beata Tadla nową prowadzącą "Onet Rano"

Łukasz Szewczyk

Beata Tadla została prowadzącą program "Onet Rano".

Beata Tadla przejmie stery "Onet Rano" już w środę, 18 marca. W pozostałe dni program w mobilnym studiu Onetu prowadzą: Jarosław Kuźniar, Bartosz Węglarczyk, Iwona Kutyna, Odeta Moro, Tomasz Sekielski oraz Piotr Kędzierski.- mówi Sabina Lipska, dyrektor video w Ringier Axel Springer Polska.- mówi Beata Tadla.Beata Tadla jest dziennikarką radiową i telewizyjną. Związana z mediami od 1991 roku. Pierwsze dziennikarskie kroki stawiała w Radiu Legnica, potem było warszawskie Radio Eska, Super FM, Radio Plus. Współpracowała z TV Puls i TVN Style. W latach 2005-2012 była związana z TVN24, gdzie prowadziła: serwisy informacyjne, "Magazyn 24 Godziny", "Fakty po Faktach" i "Fakty popołudniu" oraz weekendowe wydania Faktów w telewizji TVN. W latach 2012- 2016 była gospodynią głównego wydania "Wiadomości TVP1" oraz programu TVP INFO "Dziś wieczorem". W TVP była także prowadzącą program "Kawa czy herbata". Od W 2016 do 2018 roku współprowadziła serwis informacyjny Nowa TV "24 godziny", a od lutego do lipca 2019 współprowadziła w telewizji Superstacja program "Bez ograniczeń"..Jest wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim i SWPS w Warszawie. Autorka czterech książek, laureatka m.in. prestiżowego tytułu Mistrz Mowy Polskiej, statuetki Osobowość Roku 2018 oraz Kryształowej Kuli VIII edycji Tańca z Gwiazdami.