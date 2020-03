Niedzielne msze święte w WP Pilocie Wirtualnej Polski

Łukasz Szewczyk

Platforma WP Pilot uruchomi w niedzielę (15 marca 2020 roku) specjalny kanał. Będzie on transmitował msze święte z Bazyliki Archikatedralnej w Warszawie pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

Transmisja rozpocznie się w niedzielę (15 marca 2020 roku) o godzinie 8. Później "na żywo" WP Pilot pokaże msze o 9.30, 11.00, mszę z udziałem dzieci o 12.30,a także msze o 18.00 i 19.00.- mówi szef WP Pilota, Tomasz Machała.Niedzielne msze będą transmitowane również na stronie głównej Wirtualnej Polski, która każdego dnia dociera do prawie 7 milionów użytkowników.- mówi Piotr Mieśnik, p.o. redaktora naczelnego WP.WP Pilot to platforma do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. Usługa jest dostępna poprzez stronę internetową pilot.wp.pl , aplikacje na platformy Android, iOS, Windows i Xbox oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay.