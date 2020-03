InPost wprowadza weekendowe dostawy do paczkomatów

Łukasz Szewczyk

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na usługi paczkomatowe w związku pandemią koronowirusa, InPost przyspiesza start nowej usługi "Paczka w Weekend" umożliwiającej dostawy do Paczkomatów także w soboty i niedziele, na zasadzie podobnej jak w każdy inny dzień tygodnia.

Z uwagi na koronawirus, od 12 marca przez najbliższe trzy weekendy (do 29 marca) klienci, którym zależy na pilnym nadaniu lub dostawie paczki będą mieli możliwość skorzystania z weekendowej usługi bez żadnych dodatkowych opłat - standardowy koszt usługi to 4,99 zł brutto.- powiedział Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPost.W ramach "Paczki w weekend" przesyłki zostaną dostarczone do klientów w weekend, jeśli nadanie (czyli przekazanie paczki do Paczkomatu lub POP albo złożenie zlecenia na odbiór przez kuriera), nastąpi w sobotę do godziny 13:00.Z wewnętrznych badań firmy wynika, że aż 60% respondentów, którzy korzystają z dostawy kurierem wyraziła chęć skorzystania z opcji dostawy w weekend do Paczkomatu InPost.- wskazuje Wojciech Kądziołka.Pilną paczkę można nadać do wskazanego Paczkomatu® bezpośrednio w Paczkomatach, przez kuriera InPost lub w Punktach Odbioru Paczek, jeśli jest on czynny w sobotę. Każdy e-sklep może zdecydować się na oferowanie usługi swoim klientom - aż 82% ankierowanych przedstawicieli e-commerce wyraziło chęć wprowadzenia opcji dostawy weekendowej do Paczkomatów w swoich sklepach.Usługa "Paczka w Weekend" będzie dostępna dla wszystkich klientów biznesowych i detalicznych. Dla klientów generujących etykiety w Managerze Paczek oraz w ramach API v2 oraz ShipiX opcja "Paczka w Weekend" będzie dostępna od czwartku, od godz. 20:00 do soboty, do godz. 13:00. Dla Klientów offline (nie generujących etykiet w API) - pojawi się dodatkowa kolumna "Paczka w Weekend", w której definiowane będzie czy nadawana paczka ma wykupioną usługę dodatkową.