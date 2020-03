Podsiadło, Komasa, Bielenia, Możdżer, Lichota i Popławska ("Wataha") z Kulturalnymi Nagrodami Onetu (wideo)

Łukasz Szewczyk

Jan Komasa i Bartosz Bielenia, Barbara Sadurska, Alicja Knast i Szymon Kobylarz, Dawid Podsiadło I Taco Hemingway, Leszek Możdżer, Leszek Lichota i Aleksandra Popławska oraz Maja Kleczewska - to nagrodzeni w plebiscycie O!Lśnienia - Nagrody Kulturalne Onetu i miasta Krakowa.

Współodpowiedzialność, empatia, współczucie nabiorą większego znaczenia. Nie będą już pustosłowiem. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie to zagrożenie stało się realne - dla bliskich, przyjaciół, ludzi na całym świecie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w normalnych okolicznościach, mądrzejsi o to doświadczenie

O wynikach zadecydowali internauci, którzy na stronie www.olsnienia.onet.pl mogli w tym roku oddać głos w siedmiu kategoriach konkursowych: Literatura, Muzyka popularna, Muzyka klasyczna i jazz Film, Sztuki wizualne, Teatr oraz Serial. Nagrody zostały przyznane za najważniejsze artystyczne wydarzenia 2019 roku. Osoby, które mają szansę na ich uzyskanie, to twórcy, których świeżość spojrzenia, talent oraz warsztat lśniły najjaśniej.to laureaci O!Lśnień w kategorii Film oraz nagrody głównej, O!Lśnienia 2020. Artyści otrzymali nagrodę za wspólną pracę przy; film został doceniony podczas międzynarodowych festiwali filmowych oraz został nominowany do Oscara. - Za przykład doskonałej artystycznej współpracy, dzięki której kolejne pokolenie polskich twórców ma szansę na najważniejsze światowe laury - brzmiało uzasadnienie nominacji. Nagrodą Główną jest 50 000 złotych.W kategorii Literatura zwyciężyła- debiutancką książkę, na którą składa się siedem opowiadań, osnutych wokół motywu mapy z XV wieku, wykonanej przez weneckiego mnicha i wybitnego kartografa Fra Mauro oraz jego pomocnika Andreasa Bianco.zostali laureatami O!Lśnień w kategorii Muzyka popularna. - Za duet, który zelektryzował fanów w całej Polsce. Za koncert, który był spektaklem muzycznym i zarazem manifestacją odpowiedzialności za nasze dziś i jutro - czytamy w uzasadnieniu.- laureat nagrody w kategorii Muzyka klasyczna i jazz - jest jednym z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. To światowej klasy pianista, odważny eksplorator, oryginalny twórca posiadający własny język muzyczny. Otrzymał nagrodę za ścieżkę dźwiękową do filmu, opowiadającego o życiu i twórczości niewidomego pianisty Mieczysława Kosza.W kategorii Sztuki wizualne nagrodę otrzymaliw Muzeum Śląskim w Katowicach. "Za inspiracje dla wystaw w MŚ w ostatnich pięciu latach, w tym EKSPOZYCJI "ZAJAWKA". Szymon Kobylarz, jako kurator wystawy, przypomniał, jakim fenomenem w polskiej kulturze jest hip-hop, zaangażował też mieszkańców Śląska (jednej z kolebek hip-hopu) do jej współtworzenia" - podano w uzasadnieniu.W kategorii Serial -otrzymali nagrodę za kreacje, które stworzyli w serialu. "Nie da się ukryć, że ta rola siedzi we mnie najgłębiej. Dobosz to najważniejsza postać, jaką zagrałam. Nigdy nie byłam z żadną rolą tak długo - wszystkie serie razem dają prawie 10 lat" - mówiła o roli prokurator Dobosz Aleksandra Popławska. "Za zbudowanie wciągającej relacji między bohaterami serialu, przy jednoczesnym zachowaniu ekranowej autonomii i wyrazistości postaci" - czytamy w uzasadnieniu.- laureatka O!Lśnień w kategorii Teatr - została nagrodzona za spektaklw Teatrze Polskim w Poznaniu. -- czytamy w uzasadnieniu.Gośćmi "Rezerwacji" byli Leszek Możdzer, Aleksandra Popławska, Leszek Lichota, Alicja Knast, Barbara Sadurska. Artyści rozmawiali z Katarzyną Janowską o sztuce w czasach zarazy, o tym jak wpłynie na sytuację twórców oraz twórczość, o podziałach społecznych i o kondycji prawdy we współczesnym świecie. Wszyscy artyści obecni w programie "Rezerwacja" włączyli się do akcji "Zostaję w domu".- podkreśliła Katarzyna Janowska, Redaktor Naczelna Działu Kultura Onetu.Do nagród nominowani byli polscy artyści, których dzieła zostały wydane lub wyprodukowane w ubiegłym roku w Polsce, lub którzy odnieśli spektakularny, międzynarodowy sukces. Listę nominowanych, na podstawie rekomendacji krytyków, przygotowała wraz z Katarzyną Janowską redakcja Onet Kultura.Tegoroczny plebiscyt jest czwartą edycją konkursu O!Lśnienia! Rok temu zwyciężyli: Wojciech Smarzowski, Krystyna Janda, Szczepan Twardoch, Katarzyna Nosowska, Jakub Józef Orliński, Dariusz Stola, Jakub Żulczyk i Krzysztof Skonieczny.Gala wręczenia nagród miała odbyć się w ICE Kraków i retransmitowana w TVN24, jednak została odwołana z uwagi na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa.