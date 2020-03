Player zachęca do zostania w domu i obniża cenę pakietu Start

Łukasz Szewczyk

Zachęcając Polaków do pozostania w domu, internetowa platforma Player przygotowała specjalną ofertę.

W ten weekend. Daje on dostęp do popularnych formatów rozrywkowych z wiosennej biblioteki grupy TVN Discovery Polska. "Down the road. Zespół w trasie", "Ślub od pierwszego wejrzenia", "Ameryka Express" , "Kanapowcy", "Gogglebox" - to tylko niektóre propozycje.Dla fanów reality-show, serwis przygotował specjalną strefę z ekskluzywnymi materiałami do "Hotelu Paradise" a w niej: odcinki programu dłuższe niż w telewizji, wielogodzinne wideorelacje i kompilacje mocnych scen z balijskiego kurortu - "Prosto z raju", a także szereg krótkich form: "Klaudia z raju" (host show prowadzącej) "Bonusy z raju" (najciekawsze materiały nieemitowane w odcinkach) oraz "Mądrości z raju" (życiowe historie i złote myśli uczestników). Pakiet "Start" to także szeroka biblioteka programów motoryzacyjnych Motortrend, z popularnymi tytułami amerykańskiej marki, a także TVN Turbo i Discovery.Pakiet "Start" daje również dostęp do popularnych seriali TVN. Już teraz użytkownicy Playera mogą cieszyć się dwoma pełnymi sezonami najpopularniejszej produkcji oryginalnej serwisu: "Chyłka - Zaginięcie" oraz "Chyłka - Kasacja". Dostępny jest także pierwszy sezon najnowszego formatu Player First - serial "Motyw". Natomiast nastolatki znajdą w pakiecie "Start" wszystkie sezony najpopularniejszych programów młodzieżowych TVN - "Szkoła" oraz "19+".